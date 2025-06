Công an vào cuộc vụ thực phẩm chức năng bị vứt ở bãi đất trống tại TP.HCM

(VTC News) -

Nhiều loại thuốc, thực phẩm chức năng vứt đống tại bãi đất trống. (Video: Như Thúy)

Chiều 6/6, thông tin từ Công an xã Phong Phú, huyện Bình Chánh cho biết, đơn vị đã đến hiện trường vụ đổ bỏ thuốc, thực phẩm chức năng ở bãi đất trống ven đường Nguyễn Văn Linh. Công an xã Phong Phú ghi nhận sự việc, lập biên bản hiện trường và báo cáo Công an TP.HCM.

Theo Công an xã Phong Phú, đây là lần đầu tiên, địa phương ghi nhận tình trạng đổ trộm các sản phẩm trên tại khu vực.

Lực lượng chức năng địa phương đến hiện trường ghi nhận việc thực phẩm chức năng còn hạn sử dụng bị vứt bỏ. (Ảnh: Đại Việt)

Ông Nguyễn Quang Huy, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM chia sẻ, đơn vị này đã nắm thông tin sự việc và đang phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan để xác minh thông tin, làm rõ sự việc.

Thực phẩm chức năng vứt đống tại bãi đất trống ở huyện Bình Chánh. (Ảnh: Như Thúy)

Liên quan vụ việc, Sở Y tế TP.HCM cũng đã tiếp nhận thông tin sự việc và đang phối hợp cùng các đơn vị để làm rõ. Sở này đã chuyển thông tin vụ việc đến Sở An toàn thực phẩm TP.HCM và Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TPHCM để tiếp tục làm rõ.

Như Báo điện tử VTC News thông tin, nhiều loại thực phẩm chức năng còn hạn sử dụng đến năm 2027-2028 bị đổ bỏ ở bãi đất trống gần giao lộ Nguyễn Văn Linh – Trịnh Quang Nghị, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh.

Người dân cho biết, số thực phẩm chức năng này do nhiều xe ba gác mang đến đổ vào đêm khuya. Việc này đã diễn ra nhiều ngày qua. Các xe ba gác thường đổ hàng rất nhanh rồi tẩu thoát khiến người dân không thể bắt quả tang.

Nhiều loại thực phẩm chức năng như nhân sâm, bổ não, vitamin dành cho bà bầu, trẻ em, người già hạn sử dụng đến năm 2027, 2028 cũng bị đổ bỏ khắp nơi.