Công an Sơn La ngâm mình trong nước lũ, giải cứu nhiều người mắc kẹt

Ngày 24/7, Công an huyện Mường La (tỉnh Sơn La) cho biết, trên địa bàn huyện những ngày qua xảy ra mưa lớn khiến nhiều nơi bị nước lũ cô lập. Trước tình hình trên, các lực lượng thuộc công an huyện thực hiện việc ứng trực 24/24h để phản ứng nhanh với các tình huống khẩn cấp.

Sáng nay, lực lượng Công an xã Mường Bú giải cứu thành công nhóm công dân trên địa bàn khỏi dòng nước lũ chảy xiết. Đại úy Lò Văn Chiến, Phó trưởng Công an xã Mường Bú cho biết, được sự phân công, chỉ đạo của lãnh đạo công an huyện, lực lượng công an xã triển khai việc tuần tra, kiểm soát từ đêm 23 và ngày 24/7.

"Ngay sau khi tiếp nhận thông tin có 5 người dân mắc kẹt, tôi với đồng đội nhanh chóng triển khai lực lượng cứu người dân. Thời điểm chúng tôi có mặt, 5 người đã mắc kẹt khoảng 3 tiếng đồng hồ", Đại uý Chiến kể lại.

Clip: Công an xã Mường Bú giải cứu 5 người dân bị mắc kẹt giữa dòng lũ.

Theo đoạn clip do người dân quay lại, Công an xã Mường Bú bơi ra dòng nước lũ chảy xiết rồi quăng phao, giải cứu thành công 5 người đang chới với.

Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, lãnh đạo Công an huyện Mường La cho biết, đơn vị yêu cầu trực 100% quân số, đồng thời huy động tối đa lực lượng, hỗ trợ nhân dân tại các vùng bị ảnh hưởng do mưa lũ, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Tại TP Sơn La, mưa lớn trong đêm, nước dâng cao khiến nhiều nhà dân, khu dân cư bị ngập sâu. Một số người dân không kịp sơ tán mắc kẹt ở nơi nguy hiểm. Lãnh đạo Công an tỉnh Sơn La chỉ đạo triển khai các lực lượng hỗ trợ nhân dân sơ tán tài sản, khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.

Đại tá Nguyễn Khắc Ngọc, Trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ cho hay, ngay trong đêm 23/7, đơn vị huy động 60 cán bộ, chia thành 3 tổ hỗ trợ nhân dân trong thành phố.

Cảnh sát sơ tán người dân TP Sơn La khỏi vùng bị lũ cô lập.

Ông Nguyễn Văn Thượng (phường Đồng Tâm, TP Sơn La) cho biết, khoảng hơn 2h hôm nay, khi đang ngủ thì gia đình ông nghe tiếng lũ ào ạt đổ về từ nhiều phía. Linh cảm có việc chẳng lành, ông gọi mọi người dậy sơ tán kho điện lạnh ở tầng 1.

Sinh ra và lớn lên ở TP Sơn La, ông Thượng chia sẻ, đây là trận lũ lớn nhất trong vòng 30 năm qua. Theo ông Thượng, khi lũ tràn về, các lực lượng chức năng gồm công an, quân đội và các lực lượng khác có mặt ngay trong đêm để ứng trực, giúp đỡ người dân sơ tán đến nơi an toàn.

Do nước chảy xiết qua các tuyến phố, lực lượng chức năng phải căng dây ở hai đầu để người dân bám khi sơ tán, vận chuyển đồ đạc có giá trị.

Lực lượng chức năng sơ tán người dân đến vị trí an toàn tại huyện Thuận Châu.

Tại huyện Thuận Châu, mưa lớn, nước lũ tràn về cuồn cuộn khiến nhiều nơi ngập sâu, người dân một số bản bị cô lập.

Các đơn vị chức năng gồm Công an huyện và Ban Chỉ huy quân sự huyện Thuận Châu triển khai lực lượng đưa người dân đến nơi an toàn.

Chiều 24/7, ông Quàng Văn Dũng, Chủ tịch UBND huyện Thuận Châu cho hay, trên địa bàn có nhiều vị trí bị cô lập do mưa lũ. Ông trực tiếp chỉ đạo các lực lượng tìm kiếm cứu nạn 2 người dân mất tích do lũ cuốn trên địa bàn.

Thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn chìm trong biển nước. (Ảnh: UBND huyện Mai Sơn)

Theo báo cáo nhanh của các đơn vị chức năng tỉnh Sơn La, hiện ít nhất 3 người tử vong (đều ở huyện Mai Châu), 4 người mất tích do mưa lũ. Trong hai ngày 23-24/7, hầu hết các huyện, thành phố của tỉnh Sơn La hứng đợt mưa lớn, có nơi lượng mưa lên tới 300mm.

Cụ thể, theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Tây Bắc, lượng mưa đo tại Trạm khí tượng Sơn La (huyện Bắc Yên) ở mức 210,3mm; 2 xã thuộc TP Sơn La là Chiềng Đen và Chiềng Cọ lần lượt có lượng mưa 166mm và 153mm. Tại huyện Thuận Châu, mưa lớn xảy ra tại xã Chiềng Ngàm (196mm) và xã Bản Lầm (176mm). Tại huyện Mai Sơn xảy ra mưa lớn tại xã Chiềng Nơi (190mm); toàn thị trấn Hát Lót đang chìm trong biển nước.

Tại các huyện Bắc Yên, Vân Hồ, Phù Yên, Sông Mã cũng đang trong tình trạng tương tự khi các xã đều ghi nhận lượng mưa ở mức 150mm đến gần 300mm. Trong đó, xã Tô Múa (huyện Vân Hồ) lượng mưa đang ở mức gần 300mm.