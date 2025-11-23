Công an làm việc với người phao tin 'sập nhà ở vùng lũ, hàng chục người chết'

(VTC News) -

Ngày 23/11, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao – Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp Công an xã Ea Kar đã làm việc với bà Nguyễn Thị Ngọc V. (trú thôn Tân Yên, xã Ea Ly).

Bà V. là người xuất hiện trong đoạn clip lan truyền trên mạng với nội dung thất thiệt “sập nhà nghỉ trong vùng lũ khiến hàng chục người chết”.

Công an làm việc với bà V.

Tại cơ quan Công an, bà V. cho biết đoạn clip do người khác quay lén và bản thân bà không lường trước được mức độ ảnh hưởng của thông tin.

Theo Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao Đắk Lắk những ngày qua, đơn vị này đã phát hiện và xử lý 52 tài khoản Facebook, TikTok… đăng tải thông tin chưa kiểm chứng, sai sự thật về tình hình mưa lũ tại các xã phía Đông của tỉnh.

Công an đã triệu tập, răn đe và yêu cầu cam kết không tái phạm đối với 17 trường hợp; xử phạt hành chính 5 trường hợp với tổng số tiền 37,5 triệu đồng; đồng thời yêu cầu 30 tài khoản gỡ bỏ nội dung vi phạm.

Cũng trong sáng 23/11, ông Phương Văn Lành, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Thịnh, đã đăng tải tâm thư trên trang Facebook cá nhân, cho biết địa phương đang nỗ lực khắc phục hậu quả lũ lụt nhưng mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin sai sự thật về số người chết, về công tác cứu hộ cũng như các bình luận ác ý nhằm vào ông và lãnh đạo xã.

“Con gái tôi còn nhỏ, đọc được những bình luận về bố trên mạng đã khóc rất nhiều. Nhưng với tôi, đó chỉ là miệng đời. Điều tôi quan tâm là cứu được bao nhiêu người dân, hỗ trợ được bao nhiêu hộ trong mưa lũ”, ông Lành viết.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không chia sẻ, lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng, tránh gây hoang mang trong bối cảnh mưa lũ còn diễn biến phức tạp.