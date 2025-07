Công an kết luận vụ Công ty Nhã Nam tố ông Đặng Hoàng Giang đăng tin vu khống

(VTC News) -

Ngày 21/7, trả lời Báo Điện tử VTC News, đại diện Công ty cổ phần Văn hóa và truyền thông Nhã Nam (Công ty Nhã Nam) cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội ra văn bản trả lời công ty về kết quả điều tra và xử lý đối với ông Đặng Hoàng Giang.

Nội dung văn bản liên quan các thông tin bịa đặt, vu khống, làm nhục người khác và xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp đối với Công ty Nhã Nam và ông Nguyễn Nhật Anh, Tổng giám đốc công ty này.

Trước đó, tháng 6/2024, ông Nguyễn Nhật Anh và Công ty Nhã Nam gửi đơn tố cáo ông Đặng Hoàng Giang (SN 1965, quốc tịch Áo, tạm trú ở phường Ngọc Thụy, TP Hà Nội) về hành vi: Thông tin sai sự thật, vu khống, làm nhục người khác và lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Ông Đặng Hoàng Giang.

Tháng 7/2024, Công an Hà Nội phân công Cơ quan An ninh điều tra giải quyết vụ việc có dấu hiệu tội phạm Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đã xác minh, điều tra theo quy định.

Tháng 6/2025, căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra xác định: "Hành vi đăng tải các bài viết sai sự thật trên tài khoản Facebook cá nhân “Giang Dang” của ông Đặng Hoàng Giang có dấu hiệu của tội phạm Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức quy định tại Điều 331 - Bộ luật Hình sự.

Tuy nhiên, xét thấy chưa đến mức xử lý về hình sự, cần xem xét xử lý bằng các hình thức khác. Ngày 26/6, Cơ quan An ninh điều tra - Công an TP Hà Nội ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với vụ việc trên và có văn bản gửi các cơ quan chức năng để xử lý về hành chính đối với ông Đặng Hoàng Giang.

Công an TP Hà Nội đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội xử lý theo quy định tại Nghị định số 15/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Đơn vị này kiến nghị Bộ Nội vụ thu hồi giấy phép lao động theo quy định tại Nghị định số 152/2020/NĐ-CP quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam”.

Theo Công ty Nhã Nam, ông Đặng Hoàng Giang đã có một số hành vi:

Ngày 5/4/2024, ông Đặng Hoàng Giang gửi email tới một số nhân sự chủ chốt của Nhã Nam thông báo về việc sẽ dừng hợp tác với công ty, với lý do một số hành động của ông Nguyễn Nhật Anh “có tính tình dục” với bà B.T.H là nhân viên của Nhã Nam đồng thời là em họ đằng vợ nhà ông Giang.

Trong thư này ông Giang đã bắt đầu quy kết công ty Nhã Nam đã im lặng “nhiều tháng trời” trước sự việc của bà H. Từ ngày 11/4/2024, Đặng Hoàng Giang bắt đầu loạt bài về chủ đề Quấy rối tình dục trên facebook cá nhân, không chỉ đích danh ai ở những bài đầu tiên, nhưng với email của ông Đặng Hoàng Giang bị rò rỉ trên mạng, độc giả dễ dàng nối kết sự việc, tạo hiệu ứng truyền thông.

Dưới bài viết của ông Giang, nhiều tài khoản nêu đích danh Nhã Nam và ông Nguyễn Nhật Anh trong vụ việc.

Ngày 20/4/2024, ông Đặng Hoàng Giang đăng bài viết trên facebook công khai quy chụp các “quản lý cấp trung” hoặc “số đông” nhân viên của Nhã Nam đã làm ngơ với sự việc của bà B.T.H bằng cách “im lặng, có thái độ coi thường mức độ nghiêm trọng của vấn đề, hoặc bao che, biện hộ”, khiến Nhã Nam lập tức trở thành nơi bao che, bảo vệ cho quấy rối tình dục (QRTD), đáng lên án.

Bài viết của ông Giang đã kéo theo số đông người dùng bình luận đòi tẩy chay Nhã Nam tại trang Facebook của mình.

Tháng 4/2024, trên Fanpage công ty Nhã Nam xuất hiện lời xin lỗi của ông Nguyễn Nhật Anh - Giám đốc công ty. Theo đó, ông Nguyễn Nhật Anh cho biết bản thân cần lên tiếng về những tin đồn liên quan tới quá trình làm việc của ông và một nữ nhân viên.

Giám đốc Nhã Nam viết: "Tôi là Nguyễn Nhật Anh, Giám đốc Công ty Cổ phần Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam. Thời gian qua có nhiều tin đồn liên quan tới những gì đã xảy ra trong quá trình làm việc của tôi và một nữ nhân viên trong công ty, khiến tôi thấy đến lúc cần nói lên một số điều gửi tới những ai quan tâm".

Ông Nguyễn Nhật Anh thừa nhận có hành động làm phiền, gây tổn thương cho nữ nhân viên này: "Tôi đã có một số hành động thể hiện sự quan tâm, quý mến đối với cô. Những hành động này không vượt quá các giới hạn đạo đức giữa con người với con người và nằm trong bối cảnh cụ thể. Nhưng điều tôi không lường được là vô tình gây bối rối, làm phiền, và có thể gây tổn thương với cô ấy. Cho đến gần đây tôi mới được biết".

Ông Nguyễn Nhật Anh cho biết đã gửi lời xin lỗi tới nữ nhân viên: "Tôi đã gửi lời xin lỗi chân thành tới cô ấy vào ngày 31/3/2024. Hôm nay tôi cũng muốn xin lỗi đồng nghiệp, bạn bè, các đối tác thân thiết, các độc giả yêu sách Nhã Nam vì đã bị làm phiền bởi rất nhiều tin đồn sai lệch trên mạng về câu chuyện trên. Sau cùng, tôi vẫn tin vào sự tích cực của mọi điều đã xảy ra. Tôi coi đây là bài học để hoàn thiện mình".