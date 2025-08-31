Công an Hà Nội triệu tập kẻ lừa bán giấy mời, thẻ dự sự kiện A80

(VTC News) -

Công an TP Hà Nội vừa phát hiện và xử lý một số trường hợp lợi dụng sự kiện kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 để rao bán giấy mời, thẻ tham dự lễ diễu binh, diễu hành, qua đó chiếm đoạt tài sản của người dân.

Theo Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, những ngày cuối tháng 8, trên mạng xã hội xuất hiện tài khoản “Nguyễn Thành Nam” quảng cáo có giấy mời, thẻ dự sự kiện A80.

Sau khi một số người tin tưởng, chuyển tiền đặt mua, chủ tài khoản này lập tức chặn liên lạc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an xác định kẻ đứng sau là N.T.N, SN 2008, trú tại tỉnh Ninh Bình.

N.T.N. tại cơ quan công an. (Ảnh: CACC)

Tại cơ quan điều tra, N. khai nhận không hề có giấy mời thật mà chỉ tải hình ảnh từ Internet rồi chỉnh sửa, tạo niềm tin giả để trục lợi. Bước đầu, cơ quan công an làm rõ N.T.N. đã lừa ít nhất 8 người, chiếm đoạt tiền khi họ có nhu cầu tham dự lễ kỷ niệm hoặc các chương trình ca nhạc liên quan.

Vụ việc hiện được bàn giao cho Công an phường Hoàn Kiếm tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, Công an TP Hà Nội cũng đã xử lý vụ Phan Hạnh Thương (SN 1993, trú Hà Nội) với hành vi rao bán “vé mời” xem diễu binh A80, chiếm đoạt tới 135 triệu đồng. Thủ đoạn của Thương là đăng tin trên Facebook cá nhân, đưa ra mức giá 2 triệu đồng/tấm và cam kết cung cấp hàng chục giấy mời nhưng sau khi nhận tiền thì không thực hiện.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân cần hết sức cảnh giác trước thủ đoạn trên, tuyệt đối không tin vào các lời mời chào mua bán giấy mời, thẻ tham dự sự kiện A80; mọi hành vi lợi dụng Lễ kỷ niệm A80 để trục lợi sẽ bị cơ quan chức năng xử lý nghiêm theo quy định.‎