Công an Hà Nội phối hợp cảnh sát Philippines bắt giữ, dẫn độ Mr Hunter về nước

(VTC News) -

Sáng 14/11, tại sự kiện ra mắt phim "Tường lửa Tràng An - Chuyên án Cạm bẫy số", Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc Công an TP Hà Nội chia sẻ về những chiến công nổi bật của lực lượng Công an Thủ đô thời gian qua, trong đó có việc phối hợp với lực lượng cảnh sát Philippines bắt giữ đối tượng đóng vai trò quan trọng trong chuyên án Mr Pips.

Công an Hà Nội đang báo cáo Bộ Công an để sớm hoàn tất các thủ tục dẫn độ Lê Khắc Ngọ và một đối tượng khác về nước.

Cơ quan điều tra đã khởi tố 48 đối tượng, thu giữ phong tỏa tài sản trị giá hơn 5.300 tỷ đồng.

Đây là lần đầu tiên Việt Nam triệt phá trọn vẹn một ổ nhóm lừa đảo công nghệ cao xuyên biên giới. Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng cho biết, các nước đều đánh giá cao chiến công này khi Việt Nam đã làm được điều mà nhiều quốc gia khác gặp khó khăn trong quá trình điều tra và bắt giữ đối tượng tội phạm công nghệ cao có thủ đoạn lừa đảo tinh vi trên toàn cầu.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội thông tin tại họp báo ra mắt phim.

Tại họp báo thông tin về kết quả công tác công an quý III/2025 do Bộ Công an tổ chức chiều 6/10, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an Hà Nội, thông tin thêm về kết quả điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên các sàn giao dịch ngoại hối do TikToker Phó Đức Nam (tức Mr Pips, 30 tuổi, trú TP Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) nay là TP.HCM) và Lê Khắc Ngọ (tức Mr.Hunter, trú Hà Nội) cầm đầu.

Công an Hà Nội cũng thu giữ 69 tỷ đồng tiền mặt; 2,3 triệu USD; 890 miếng vàng SJC; 246 kg vàng nguyên khối; 156 tỷ đồng trong tài khoản; 41 ô tô hạng sang, đắt tiền.

Mới đây nhất, ngày 24/9, Công an Hà Nội thu giữ thêm 1 ô tô nhãn hiệu Volvo XC 90; 59 đồng hồ nhãn hiệu nổi tiếng; nhiều trang sức bằng vàng, túi xách tay hàng hiệu; tạm dừng giao dịch đối với 133 bất động sản. Đại tá Long cho hay, tổng tài sản đã thu giữ đến nay ước tính khoảng 5.215 tỷ đồng.

Ngoài ra, Công an Hà Nội làm rõ việc Phó Đức Nam gửi số tiền tương ứng khoảng 5 tỷ đồng vào ngân hàng của Singapore. Công an Hà Nội đang phối hợp với Interpol Singapore để phong tỏa, thu giữ số tiền này.

Thông tin thêm về tài sản của Phó Đức Nam tại nước ngoài, Đại tá Long cho hay, về tiền, Công an Hà Nội còn xác định tại các ngân hàng ở Singapore, Campuchia, Úc, Nam còn nhờ người thân đứng tên gửi khoảng 1,5 triệu USD.

Về bất động sản, tại Campuchia, Nam có 2 căn hộ trị giá 800.000 USD; tại Dubai, Nam có 1 căn hộ trị giá khoảng 600.000 USD; tại Úc, Nam có 1 căn hộ chung cư trị giá khoảng 300.000 USD; tại Thổ Nhĩ Kỳ, Nam có 1 căn hộ trị giá khoảng 400.000 USD.

Về các tài khoản khác, tại Campuchia, Nam có 2 chiếc ô tô nhãn hiệu Lexus tổng giá trị khoảng 400.000 USD và 1 chiếc ô tô nhãn hiệu Range Rover Defender trị giá khoảng 100.000 USD; tại Dubai, Nam có 2 chiếc ô tô nhãn hiệu Roll Royve tổng giá trị khoảng 700.000 USD.

Công an Hà Nội đang phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an và Interpol để xác minh các tài sản của Nam, thu hồi theo quy định.