Công an Hà Nội 'kích hoạt' phương án an ninh Đại hội XIV của Đảng

Sáng 12/1, Công an TP Hà Nội tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Phương án tổng thể bố trí lực lượng bảo đảm an ninh, trật tự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội chủ trì.

Toàn cảnh hội nghị.

Nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, không để bị động, bất ngờ

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội quán triệt sâu sắc ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, UBND TP Hà Nội về công tác bảo đảm an ninh, trật tự Đại hội XIV của Đảng. Nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, đòi hỏi toàn lực lượng Công an Thủ đô phải phát huy cao độ tinh thần “chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, tuyệt đối không để xảy ra bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội nêu các phương án bảo vệ Đại hội Đảng XIV.

Tại hội nghị, Thượng tá Bùi Nhật Quang, Trưởng phòng Tham mưu Công an TP Hà Nội đã trình bày Phương án tổng thể bố trí lực lượng bảo đảm an ninh, trật tự Đại hội XIV của Đảng. Phương án được xây dựng bài bản, khoa học, bám sát chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy và UBND thành phố; bảo đảm khép kín địa bàn, phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng cho từng đơn vị, từng lực lượng.

Theo Phương án, Công an TP Hà Nội sẽ huy động tối đa cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, với mục tiêu cao nhất là bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn trước, trong và sau Đại hội XIV của Đảng.

Trong phần thảo luận, đại diện Ban Chỉ huy các phòng chức năng của Công an TP đã báo cáo tiến độ và nhiệm vụ cụ thể trong triển khai Phương án tổng thể. Các ý kiến tham luận đều thống nhất cao với nội dung Phương án, đánh giá tính khoa học, toàn diện, phù hợp với thực tiễn từng đơn vị.

Đại tá Đặng Việt Quảng, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự trình bày các phương án bảo vệ Đại hội Đảng XIV.

Nhiều nội dung trọng tâm được tập trung thảo luận như: Bảo đảm trật tự an toàn giao thông, giao thông thông suốt; Phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm; Quản lý cư trú, nhất là đối với người nước ngoài; Bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy; Bảo vệ an ninh không gian mạng, kiên quyết xử lý các hành vi lợi dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo để xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước, gây hoang mang dư luận.

Hội nghị thống nhất yêu cầu các đơn vị triển khai nhiệm vụ theo phương châm “rõ người, rõ việc, rõ nhiệm vụ, rõ thời gian, rõ trách nhiệm”, bảo đảm an ninh, an toàn ở mức cao nhất nhưng không ảnh hưởng đến sinh hoạt, đi lại bình thường của Nhân dân.

“Bên ngoài bình thường, bên trong chặt chẽ”

Kết luận hội nghị, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của các đơn vị trong công tác xây dựng Phương án, chuẩn bị lực lượng và phương tiện. Giám đốc Công an TP Hà Nội nhấn mạnh yêu cầu xuyên suốt là giữ vững ổn định, thực hiện nghiêm phương châm “bên ngoài bình thường, bên trong chặt chẽ”, bảo đảm giao thông thông suốt, góp phần xây dựng hình ảnh Thủ đô an toàn, văn minh, thân thiện.

“Các đơn vị vận hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, từ cơ sở và trên không gian mạng; các đồng chí Phó Giám đốc Công an TP trực tiếp chỉ đạo theo lĩnh vực, địa bàn được phân công, kịp thời xử lý ngay từ cơ sở, không để phát sinh điểm nóng”, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng yêu cầu.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng kết luận hội nghị và giao nhiệm vụ cho các đơn vị.

Nhấn mạnh đây là thời điểm đặc biệt quan trọng đối với công tác bảo đảm an ninh quốc gia, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng yêu cầu toàn lực lượng Công an Thủ đô phát huy kinh nghiệm từ công tác bảo vệ Lễ kỷ niệm A80 - sự kiện đã được lãnh đạo các cấp và Nhân dân ghi nhận, biểu dương; vận dụng linh hoạt, sáng tạo các biện pháp, chủ động phòng ngừa, răn đe, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, tuyệt đối không để xảy ra bất kỳ sơ suất nào.

Ngay sau hội nghị, Giám đốc Công an TP Hà Nội yêu cầu các đơn vị khẩn trương quán triệt, triển khai Phương án tổng thể đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ; thống nhất nhận thức và hành động, nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, vì sự ổn định chính trị, bình yên của Thủ đô và cả nước.