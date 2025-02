Bỏ Công an cấp huyện, vụ án đang điều tra bàn giao cho đơn vị nào?

(VTC News) -

Ngày 28/2, Bộ Công an tổ chức họp báo công bố Nghị định số 02 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức mới của Bộ Công an.

Để triển khai hoạt động tổ chức mới, ngay sau khi kết thúc hoạt động Công an cấp huyện, Bộ Công an ban hành Hướng dẫn rà soát, thống kê, bàn giao, tiếp bảo quản hệ thồng sổ sách, hồ sơ, tài liệu, vật chứng, đồ vật và dữ liệu điện tử trong lĩnh vực tố tụng hình sự khi triển khai mô hình tổ chức mới của Bộ Công an.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi họp báo.

"Đối với các vụ việc đang kiểm tra, xác minh hoặc đang tạm đình chỉ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp huyện ban hành văn bản, phiếu chuyển (kèm theo danh sách các vụ việc đang kiểm tra, xác minh hoặc đang tạm đình chỉ) đến đơn vị thuộc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp tỉnh có thẩm quyền để tiếp nhận, thụ lý giải quyết.

Đối với các vụ án đang điều tra hoặc đang tạm đình chỉ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp huyện ban hành văn bản đề nghị kèm theo danh sách các vụ án đang điều tra hoặc đang tạm đình chỉ) để Viện Kiểm sát Nhân dân cấp huyện ra quyết định chuyển vụ án đến đơn vị thuộc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp tỉnh có thẩm quyền để tiếp nhận, thụ lý điều tra", đại diện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01) Bộ Công an thông tin.

Đại diện C01 cho biết, việc bố trí Công an địa phương 2 cấp (Công an cấp tỉnh và Công an cấp xã) xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ mới về bảo đảm an ninh trật tự và việc chuyển đổi trạng thái làm việc, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo; đồng thời xuất phát từ thực tiễn Công an cấp xã cơ bản đáp ứng được yêu cầu phục vụ người dân, doanh nghiệp và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Thông tin tại họp báo, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ cho biết, Bộ Công an sẽ tiếp nhận 5 nhóm nhiệm vụ từ các bộ, ngành.

Cụ thể, Bộ Công an tiếp nhận nhiệm vụ quản lý Nhà nước về an toàn thông tin mạng từ Bộ Thông tin và Truyền thông (trước đây). Bộ Công an giao Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao là đơn vị trực tiếp tiếp nhận nhiệm vụ quản lý Nhà nước về an toàn thông tin mạng.

Bộ Công an tiếp nhận nhiệm vụ quản lý nhà nước và thực hiện bảo đảm an ninh hàng không từ Bộ Giao thông, vận tải (trước đây). Bộ Công an giao Cục Quản lý xuất nhập cảnh là đơn vị chủ trì tham mưu, thực hiện; Giao Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an 17 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có cảng hàng không thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước và trực tiếp tổ chức thực hiện công tác bảo đảm an ninh hàng không tại địa phương.

Bộ cũng tiếp nhận nhiệm vụ quản lý Nhà nước về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy từ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (trước đây). Bộ Công an giao Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tiếp nhận toàn bộ chức năng quản lý Nhà nước về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy; Giao Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy và trực tiếp tổ chức thực hiện công tác cai nghiện ma túy tại địa phương.

Bộ Công an tiếp nhận nhiệm vụ quản lý Nhà nước về sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ từ Bộ Giao Thông vận tải (trước đây). Cục Cảnh sát giao thông là đơn vị tiếp nhận và thực hiện các nhiệm vụ tương ứng của Cục Đường bộ Việt Nam. Phòng Cảnh sát giao thông thuộc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp nhận và thực hiện các nhiệm vụ tương ứng của Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Công an cấp xã đủ điều kiện cơ sở vật chất thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ đổi, cấp lại giấy phép lái xe để phục vụ Nhân dân ngay tại cơ sở.

Bộ Công an tiếp nhận nhiệm vụ quản lý Nhà nước về lý lịch tư pháp và thực hiện dịch vụ cung cấp Phiếu lý lịch tư pháp từ Bộ Tư pháp. Bộ Công an giao Cục Hồ sơ nghiệp vụ tiếp nhận và thực hiện thẩm quyền cấp phiếu lý lịch tư pháp từ Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia (Bộ tư pháp); Phòng Hồ sơ nghiệp vụ Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp nhận và thực hiện thẩm quyền cấp phiếu lý lịch tư pháp từ Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương...