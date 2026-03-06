Xử phạt người đàn ông đấm vào mặt tài xế taxi rồi vội xin lỗi khi thấy camera

(VTC News) -

Ngày 6/3, một lãnh đạo phường Tân Lập (tỉnh Đắk Lắk) xác nhận, đơn vị ra quyết định xử phạt hành chính đối với ông P.V.H.V. (42 tuổi, trú tại phường Tân Lập) số tiền 2,5 triệu đồng về hành vi đe dọa, xâm phạm sức khỏe của người khác đi trên xe, lái xe, nhân viên phục vụ trên xe.

Người đàn ông có hành vi đấm tài xế taxi.

Theo xác minh, ông V. là người đã đấm vào mặt tài xế N.Đ.N. (39 tuổi, trú tại phường Thành Nhất).

Trước đó, khoảng 22h40 ngày 18/2 (mùng 2 Tết), ông N. điều khiển ô tô chở gia đình ông V. gồm 4 người (hai vợ chồng và hai con nhỏ) di chuyển từ khu vực km7 đường Hồ Chí Minh đến đường Nguyễn Văn Cừ (phường Tân Lập).

Trong quá trình di chuyển, ông V. xảy ra cãi vã với vợ, liên tục mắng chửi và văng tục. Sau đó, người này bất ngờ quay sang chửi bới tài xế rồi lao tới đấm vào mặt ông N. khi xe vẫn đang di chuyển.

Bị tấn công, tài xế N. đã dừng xe bên đường. Lúc này, người vợ nói với ông V. rằng trên xe có gắn camera giám sát. Nghe vậy, người đàn ông liền thay đổi thái độ, xin lỗi tài xế và mong được bỏ qua.

Tuy nhiên, sau khi bị đánh, tài xế N. đã đến cơ quan công an trình báo sự việc.

Đáng chú ý, clip ghi lại toàn bộ vụ việc sau đó được đăng tải lên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của nhiều người. Nhiều ý kiến bày tỏ bức xúc, lên án hành vi của ông V. khi tấn công tài xế trong lúc xe đang di chuyển, trên xe còn có cả trẻ nhỏ.