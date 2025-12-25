Công an Đà Nẵng giúp du khách vớt chiếc điện thoại rớt xuống cống nước sâu

(VTC News) -

Theo đó, trong thời gian đến du lịch tại TP Đà Nẵng, một du khách đến từ Hồng Kông đã không may làm rơi chiếc điện thoại iPhone xuống khe cống thoát nước sâu.

Ngay khi nhận được tin báo về vụ việc, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Đà Nẵng phối hợp cùng Công an phường Hải Châu nhanh chóng có mặt tại hiện trường để hỗ trợ du khách tìm lại tài sản.

song-dep 1.jpg

Các chiến sĩ công an đã sử dụng thiết bị chuyên dụng để lật nắp cống bêtông nặng hàng chục ký, tìm thấy chiếc điện thoại và bàn giao tận tay cho người đánh mất trong tình trạng vẫn còn hoạt động tốt.

"Cảm ơn Việt Nam, cảm ơn Công an Đà Nẵng!" - nữ du khách Hồng Kông không giấu nổi sự xúc động khi nhận lại chiếc điện thoại.

Cách đây hơn 1 tháng, Công an Đà Nẵng giúp 2 du khách Nga nhận lại tài sản bỏ quên trên ô tô khách.

Theo đó, ngày 8/11, sau khi di chuyển từ Nha Trang ra Đà Nẵng bằng xe ô tô khách, 2 công dân quốc tịch Nga đã để quên 1 laptop và 1 túi xách (trong túi có 1 passport, 1 điện thoại di động, 1 dây chuyền và số tiền mặt khoảng 50 triệu đồng).

Đến 14h30 cùng ngày, 2 du khách mới phát hiện bị thất lạc tài sản và nhờ Công an phường An Khê hỗ trợ tìm giúp. Sau khi nhận được tin báo, Công an phường An Khê nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy tìm và trao trả đầy đủ tài sản, giấy tờ cho du khách.

Nhận lại tài sản, 2 du khách đã rất xúc động, vui mừng, cảm ơn sự tận tâm, nhiệt tình hỗ trợ của lực lượng Công an phường.

Hồi tháng 4/2025, Công an Quảng Ngãi giúp 2 du khách Pháp tìm đồ thất lạc trên xe tải.

Cụ thể, tối 1/4, Công an xã Đức Lân, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi nhận được tin báo nhờ sự giúp đỡ của hai anh Jacques Vignat và Antonin Vallette (quốc tịch Pháp).

Hai du khách trình báo việc để quên túi đựng đồ trên ô tô tải (không nhớ rõ biển kiểm soát) mà họ đi nhờ từ Măng Đen, tỉnh Kon Tum xuống địa phận xã Đức Lân. Trong túi chứa rất nhiều giấy tờ và tài sản quan trọng phục vụ cho chuyến du lịch 30 ngày ở Việt Nam.

Ngay khi nhận tin báo, Trung tá Nguyễn Mạnh Đạt, Trưởng Công an xã Đức Lân chỉ đạo, huy động lực lượng triển khai các biện pháp để tìm lại đồ thất lạc cho du khách.

Rạng sáng 2/4, Công an xã Đức Lân tìm được tài sản thất lạc và trao trả cho 2 du khách Pháp. Nhận lại toàn bộ tài sản thất lạc, 2 du khách vui mừng và gửi lời cảm ơn tới các chiến sĩ khi nhiệt tình giúp đỡ họ trong lúc khó khăn.