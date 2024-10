Công an Bến Tre triệt phá đường dây đánh bạc trực tuyến hơn 1.800 tỷ đồng

(VTC News) -

Ngày 15/10, theo thông tin từ Công an tỉnh Bến Tre, đơn vị phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng với quy mô hơn 1.800 tỷ đồng.

Ngô Anh Khoa, Võ Vũ Lam và Nguyễn Minh Thới tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an Bến Tre)

Đường dây này do Ngô Anh Khoa, Võ Vũ Lam và Nguyễn Minh Thới cầm đầu. Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam 12 đối tượng để điều tra về tội Tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Công an đang làm việc với hơn 60 người liên quan trên địa bàn tỉnh Bến Tre và TP.HCM

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên các website: “Sbobet. com”, “Ibet”, “Viva88”, “SV388” từ đầu năm 2023 đến nay, qua phân cấp gần 30 đại lý và hàng trăm tài khoản tham gia đánh bạc.

Được biết, đây là đường dây đánh bạc trực tuyến có quy mô lớn, liên quan đến nhiều địa phương, thu hút sự tham gia của hàng trăm người.

Các đối tượng đã sử dụng nhiều phương thức và thủ đoạn tinh vi, tận dụng triệt để các công nghệ cao, mạng xã hội của nước ngoài, “sim rác”, tài khoản ngân hàng không chính chủ để thực hiện hành vi phạm tội và đối phó với cơ quan chức năng.