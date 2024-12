Concert 'Anh trai say hi' ở SVĐ Mỹ Đình thu được bao nhiêu tiền?

Chưa một chương trình âm nhạc Việt nào như Anh trai say hi, tổ chức 4 concert ở lần lượt 2 thành phố và đêm diễn nào cũng gần như phủ kín khán đài. Con số khán giả xem các concert còn hỗn loạn và chưa minh bạch nhưng việc tổ chức tới concert thứ 4 trong thời gian ngắn cho thấy Anh trai say hi đã mang về khoản doanh thu không hề nhỏ cho đơn vị tổ chức.

Doanh thu concert "Anh trai say hi" ở Hà Nội?

Cả 2 concert đã lần lượt diễn ra tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình vào 7/12 và 9/12 đều có 12 hạng ghế với giá vé dao động từ 500.000 đồng tới 10 triệu đồng. Trong đó, hạng vé CAT, GA và Fanzone là khu đứng với mức giá cao nhất là 2,5 triệu đồng. Những hạng vé còn lại (ngoại trừ Premier Lounge) là ghế ngồi. Premier Lounge có mức giá cao nhất 10 triệu đồng với nhiều ưu đãi, như được gặp trực tiếp các anh trai, phục vụ đồ ăn thức uống... Lượng khán giả này chiếm tỷ lệ khá nhỏ so với tổng số người xem của concert.

Suốt những ngày qua, ê-kíp sản xuất hay những người có liên quan tới chương trình đã úp mở những con số khác nhau khi nói đến lượng khán giả tới xem concert. Trước đó, trong một cuộc giao lưu tại Hà Nội, đại diện nhà sản xuất chương trình khẳng định 2 concert dự kiến đón hơn 100.000 khán giả. Trấn Thành nói theo hiểu biết cá nhân của anh “show được bán ra với lượng vé cao nhất” hay sự kiện âm nhạc có lượng khán giả kỷ lục tại Việt Nam.

Trong concert tối 7/12, Song Luân tiết lộ lượng khán giả tới xem là 50.000. Đây cũng là con số được Isaac, MC Đức Bảo nhắc tới trong bài viết trên trang mạng xã hội của họ nhưng nhanh chóng được xóa bỏ.

Concert thứ 4 của chương trình vẫn thu hút lượng khán giả lớn. Ảnh: NSX.

Trước đó, concert của Black Pink tại sân Mỹ Đình vào tháng 7/2023 thu hút hơn 33.000 người mỗi đêm. Một chuyên gia truyền thông trong lĩnh vực tổ chức sự kiện tính toán với Tri Thức – Znews, số ghế ngồi trên khán đài ở SVĐ Mỹ Đình trừ bỏ 1/4 góc sân sẽ có khoảng 29.000 người ngồi và tỷ lệ lấp đầy khoảng 70%, tương đương với 20.000 người. Ở mặt sân ngồi được khoảng 13.000 người nữa. Từ đó ra được con số khoảng 33.000 người mỗi đêm.

Theo quan sát của phóng viên qua 2 đêm concert vừa diễn ra, tỷ lệ lấp đầy của Anh trai say hi là khá tương đương Black Pink. Do đó, lượng khán giả tới mỗi đêm concert Anh trai say hi được dự đoán vào khoảng 25.000 tới 30.000 khán giả, thậm chí có thể cao hơn. Lý do là Anh trai say hi có lượng khu đứng cao hơn hẳn Black Pink. Cùng một địa điểm nhưng concert Black Pink chỉ sắp xếp một khu đứng trong toàn bộ sân. Ngược lại, ê-kíp Anh trai say hi lại tận dụng toàn bộ mặt sân để bán vé đứng. Do đó, chỉ tính nguyên mặt sân, chưa kể khán đài phía trên, rất có thể lượng khán giả của Anh trai say hi sẽ cao hơn BlackPink.

Còn với 2 concert đã diễn ra tại TP.HCM, chuyên gia cũng chỉ ra quy mô của sự kiện Anh trai say hi khá tương đương với mặt SVĐ Mỹ Đình. Nhưng vì concert Black Pink còn có thêm lượng khán giả ở 2 tầng cộng một mặt vòng cua khán đài. Do đó, chuyên gia rằng concert Anh trai say hi ở TP.HCM có thể là 16.000-17.000 hoặc cao nhất sẽ vào khoảng 20.000-22.000 khán giả.

Trở lại 2 concert của Black Pink vào tháng 7/2023 tại sân Mỹ Đình, thống kê của Touring Data cho thấy các cô gái nhà YG Entertainment đã thu về doanh thu hơn 13 triệu USD (hơn 333 tỷ đồng) với tỷ lệ bán vé là 100%.

Concert có quy mô, lượng khán giả khá tương đương của Black Pink có thể được đem ra làm hệ quy chiếu khi ước về doanh thu nhà sản xuất Anh trai say hi thu về sau 2 concert.

"Gà đẻ trứng vàng"

Tuy nhiên, thực tế, khó áp được công thức tính toán concert của Black Pink vào Anh trai say hi ngay cả khi quy mô lẫn lượng khán giả có thể không chênh lệch quá nhiều.

Lý do là sự thay đổi về giá vé hoặc tài trợ đã kéo theo khác biệt rất lớn về doanh thu. Chưa kể, Black Pink luôn thu về khoản lợi nhuận khổng lồ nhờ bán các mặt hàng khác nhau ngay tại sân vận động, chẳng hạn áo, mũ, lightstick... Giá vé trung bình của Black Pink cũng cao hơn nhiều so với Anh trai say hi. Hai đêm nhạc của Black Pink được chia thành 8 hạng vé khác nhau với mức giá dao động từ 1,2 triệu đồng tới 9,8 triệu đồng. Mức giá trung bình cho 5 hạng vé là 5,3 triệu đồng. Trong khi đó, mức giá trung bình của 12 hạng vé Anh trai say hi là 2,3 triệu đồng.

Khi được hỏi về doanh thu concert Anh trai say hi ngày 3 tại Hà Nội, một đạo diễn sân khấu kiêm nhà sản xuất dựa theo kinh nghiệm làm nhiều show nhạc bán vé đã dự đoán con số 25-30 tỷ đồng chỉ nguyên doanh thu bán vé, chưa kể tiền tài trợ nếu show có khoảng 20.000 khán giả. Trong khi đó, một chuyên gia truyền thông khác cho rằng rất khó để tính toán con số cụ thể khi mọi số liệu về Anh trai say hi đều đang quá mông lung.

Chuyên gia giải thích hiện lượng khán giả mỗi khu đang chưa được công bố con số. Nếu chỉ tính toán đơn giản với mức giá trung bình là 1,5 triệu đồng tới 2 triệu đồng và lượng khán giả là 30.000 người thì doanh thu của concert Anh trai “say hi” rơi vào 60-100 tỷ đồng mỗi đêm.

Ở tất cả 4 concert, ê-kíp Anh trai say hi đều khiến khán giả rơi vào “mê cung” của những con số. Sau 2 concert ở TP.HCM, nhà sản xuất công bố lượng khán giả lên tới 78.000. Con số trên đã gây tranh cãi suốt thời gian dài.

Hình ảnh các anh trai và hàng chục nghìn khán giả trong concert thứ 4 tại sân Mỹ Đình. Ảnh: NSX.

Ở concert đầu tiên, trên trang web chính thức, đơn vị tài trợ lớn nhất cho Anh trai say hi thông báo có 15.000 khán giả theo dõi trực tiếp. Nhưng cũng trong concert đó, MC Trấn Thành cho biết số khán giả là 20.000. Tuy nhiên, ở bài viết của Đỗ Phú Quí, anh trai này lại chia sẻ số khán giả lên tới 30.000. Sang đến concert 2 diễn ra tối 19/10 vẫn ở TP.HCM, Erik chia sẻ trước thềm sự kiện: “Đếm ngược tới ngày gặp 25.000 khán giả”. Tức lượng khán giả mà anh trai này đưa ra là 25.000.

Sang tới 2 concert ở Hà Nội, những con số như 50.000 hay 100.000 tiếp tục được đưa ra như “tung hỏa mù” cho khán giả khiến họ không thể phân biệt đâu là thật đâu là giả. Cũng bởi sự hỗn loạn và thiếu minh bạch về số liệu nên rất khó để tính toán doanh thu các concert.

Tuy nhiên, theo chuyên gia truyền thông nói với Tri Thức – Znews, concert Anh trai say hi chắc chắn là trụ cột doanh thu của đơn vị sản xuất. Do đó, mới có chuyện họ tổ chức liên tục tới 4 concert và thậm chí vào cả tối thứ 2, chuyện chưa từng có ở thị trường nhạc Việt.