LPBank ghi dấu ấn trong 50 doanh nghiệp xuất sắc Việt Nam 2025

(VTC News) -

Trong bối cảnh nền kinh tế và thị trường tài chính đối mặt với nhiều biến động, việc duy trì tăng trưởng và hiệu quả bền vững trở thành thước đo quan trọng với các doanh nghiệp lớn. Vượt qua hàng loạt tiêu chuẩn khắt khe về quy mô doanh thu, hiệu quả kinh doanh và năng lực quản trị, Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam (LPBank) được vinh danh trong Bảng xếp hạng Top 50 Doanh nghiệp xuất sắc Việt Nam năm 2025 (Top 50 Vietnam The Best).

Ông Hồ Nam Tiến – Chủ tịch HĐQT LPBank (giữa) - nhận cúp và chứng nhận Top 50 Vietnam The Best từ Ban tổ chức.

Lễ công bố Top 50 Vietnam The Best do Vietnam Report phối hợp cùng Báo VietnamNet tổ chức ngày 8/1/2025, ghi nhận và tôn vinh 50 doanh nghiệp đạt doanh thu xuất sắc nhất Việt Nam, đồng thời duy trì được hiệu quả kinh doanh ổn định và bền vững trong suốt giai đoạn 2024-2025.

Việc LPBank được vinh danh trong Top 50 Vietnam The Best không chỉ cho thấy Ngân hàng đáp ứng các chuẩn mực về sức khỏe tài chính, mà còn khẳng định triển vọng tăng trưởng bền vững, xứng tầm là một trong những đại diện tiêu biểu của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

Bứt phá về vị thế và nội lực

Tại Top 50 Vietnam The Best, LPBank xếp vị trí thứ 17 toàn bảng xếp hạng và thứ 8 trong nhóm ngân hàng. Giải thưởng này có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh thị trường tài chính đối mặt với nhiều biến động, cho thấy năng lực thích ứng linh hoạt và chiến lược quản trị rủi ro hiệu quả của Ngân hàng.

Giải thưởng là sự công nhận cho năng lực thích ứng linh hoạt và chiến lược quản trị rủi ro của LPBank.

Theo báo cáo tài chính Quý III/2025, lợi nhuận trước thuế lũy kế của Ngân hàng đạt mức kỷ lục 9.612 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ. Tổng tài sản tính đến 30/9/2025 đạt hơn 539.000 tỷ đồng, tăng 18,3% so với cùng kỳ và tăng hơn gấp đôi chỉ trong vòng 4 năm. Bên cạnh đó, nhờ ứng dụng thành công trí tuệ nhân tạo (AI) và số hóa mạnh mẽ, chi phí hoạt động của Ngân hàng được tối ưu, đưa chỉ số chi phí trên thu nhập (CIR) sau 9 tháng đạt mức 28,31% - một trong những tỷ lệ thấp nhất ngành.

Chia sẻ về dấu mốc lần đầu góp mặt trong Top 50 Vietnam The Best, ông Hồ Nam Tiến – Chủ tịch Hội đồng Quản trị LPBank - nhận định, đây là kết quả cộng hưởng từ chiến lược tái cấu trúc toàn diện và sự đồng lòng của toàn hệ thống.

"LPBank kiên định với mục tiêu lấy công nghệ làm đòn bẩy, quản trị rủi ro theo chuẩn quốc tế và đặt lợi ích của khách hàng, cổ đông làm trọng tâm trong mọi quyết định. Việc góp mặt trong bảng xếp hạng năm nay sẽ là động lực để LPBank tiếp tục kiến tạo những giá trị bền vững cho cộng đồng và đất nước”, ông Hồ Nam Tiến nhấn mạnh.

Kiến tạo giá trị bền vững, vươn tầm quốc tế

Uy tín và năng lực tài chính của LPBank tiếp tục được củng cố thông qua đánh giá tích cực từ các tổ chức xếp hạng quốc tế và hệ thống giải thưởng lớn. Vừa qua, tổ chức xếp hạng tín nhiệm Moody’s đã nâng hạng Tiền gửi dài hạn và Nhà phát hành dài hạn của LPBank lên mức Ba3, triển vọng Ổn định, đồng thời nâng Đánh giá Tín dụng Cơ sở (BCA) lên mức B1.

Năm 2025 cũng đánh dấu một năm thành công của LPBank với loạt giải thưởng uy tín: Top 1 Ngân hàng hoạt động hiệu quả nhất Việt Nam, Doanh nghiệp Trách nhiệm châu Á, Top 7 Ngân hàng TMCP tư nhân uy tín, Top 10 Doanh nghiệp tư nhân lợi nhuận tốt nhất Việt Nam... Những ghi nhận này cho thấy LPBank đang ngày càng tiệm cận các chuẩn mực quốc tế về hiệu quả vận hành, quản trị và chất lượng dịch vụ.

Năm 2026 đánh dấu cột mốc kỷ niệm 18 năm hình thành và phát triển của LPBank. Việc lần đầu ghi danh trong Top 50 Vietnam The Best được xem là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới với tầm nhìn dài hạn và tham vọng lớn hơn.

Trên nền tảng tài chính vững chắc và vị thế ngày càng được củng cố, LPBank tự tin theo đuổi định hướng phát triển an toàn – hiệu quả – bền vững, không chỉ hướng tới mục tiêu trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu, mà còn là đối tác tài chính tin cậy, cung cấp các sản phẩm dịch vụ có năng lực cạnh tranh quốc tế, góp phần nâng tầm giá trị sống cho người dân và thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế số Việt Nam.