Con dâu Bao Công: Chồng mất sớm không tái giá, nuôi em chồng thơ dại thành tài

(VTC News) -

Bao Chửng (999-1062), tự Hy Nhân, thường được gọi là Bao Công, là vị quan liêm chính nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc. Rất nhiều tác phẩm văn học, truyền hình khai thác quá trình xử án của ông. Ít người biết rằng trong gia đình Bao Công có một người phụ nữ cũng rất đáng được ca tụng, đó chính là con dâu cả của ông - Thôi hị.

Người vợ đầu của Bao Công qua đời sớm khi chưa kịp sinh cho ông đứa con nào. Bao Công và người vợ thứ 2 - Đổng thị có một người con trai tên là Bao Ý. Năm 19 tuổi, Bao Ý kết hôn cùng Thôi thị - cháu gái vị tể tướng Lữ Mông Chính từng phục vụ ba đời hoàng đế.

Xuất thân trong gia đình danh giá nên Thôi thị từ nhỏ đã được học chữ nghĩa, phép tắc. Khi lấy chồng, nàng và chồng đối xử với nhau bằng sự tôn trọng. Thôi thị tận tuỵ phục vụ cha mẹ chồng mà không hề có chút kiêu ngạo.

Không may, Bao Ý sớm qua đời vì bệnh tật. Vài năm sau, đứa con trai duy nhất của cặp vợ chồng này cũng đột ngột ra đi khi chỉ mới 5 tuổi. Thôi thị phải chịu nỗi đau đớn tột cùng khi mất cả chồng và con trai chỉ trong một thời gian ngắn.

Thôi thị là người con dâu hiếu thảo của Bao Công.

Thôi thị nén nỗi đau, tận tâm chăm sóc và an ủi bố mẹ chồng vượt qua khoảng thời gian khó khăn.

Vợ chồng Bao Chửng không nỡ nhìn thấy người con dâu hiếu thảo phải chịu cảnh lủi thủi sớm hôm khi còn quá trẻ, liên tục khuyên nàng tái hôn. Khi bà mối đến nói chuyện, Thôi thị từ chối với lý do: "Bố mẹ chồng tôi đã chịu đủ đau khổ vì mất đi người con trai duy nhất và cháu đích tôn rồi. Nếu tôi bỏ đi, chẳng phải sẽ chỉ làm tăng thêm nỗi buồn của họ sao? Tôi sẽ ở lại chăm sóc bố mẹ chồng thay cho chồng".

Sau này, Bao Công lấy thêm người vợ thứ ba - vốn là một nữ tỳ trong phủ. Vì một lý do nào đó, người này bị trả lại nhà mẹ đẻ mà không hay biết mình đang mang thai. Sau khi đứa trẻ ra đời, Thôi thị đã hết lòng chăm sóc hai mẹ con họ.

Khi Bao Công mất ở tuổi 64, đứa con trai của ông với người vợ thứ 3 là Bao Thụ mới tròn 5 tuổi. Thôi thị đứng ra nhận trách nhiệm nuôi dạy em chồng.

Bao Công có 3 người vợ nhưng chỉ có 2 người con trai.

Cha mẹ Thôi thị xót xa cho hoàn cảnh của con gái. Họ khuyên nàng nên trở về nhà và tái giá, nhưng nàng cương quyết từ chối: "Con đã thủ tiết 10 năm rồi. Nếu muốn tái giá, con đã không đợi đến tận bây giờ. Trước đây, dù chưa có con cái, con vẫn không rời bỏ gia đình họ Bao, ở lại chăm sóc bố mẹ chồng. Giờ đây, bố chồng đã mất, em trai chồng lại không có ai chăm sóc. Làm sao con có thể bỏ rơi nó được?".

Khi câu chuyện này đến tai quan huyện Lục Châu, ông rất cảm động và đã viết tiểu sử về người phụ nữ đức hạnh để trình lên triều đình. Hoàng đế liền hạ chỉ phong tước cho Thôi thị.

Khi Bao Thụ trưởng thành, Thôi thị lại lo lắng chuyện hôn nhân cho em. Đầu tiên, bà sắp xếp cho em chồng kết hôn với con gái của ​​quan huyện Lô Châu. Không may, người này qua đời sớm, bà hỏi cưới con gái Tể tướng Văn Nhan Bác cho Bao Thụ.

Sau đó, bà sai người đến Khai Phong để đưa mẹ ruột của Bao Thụ về đoàn tụ gia đình. Thôi thị đối xử với em trai chồng như con trai ruột của mình, và Bao Thụ coi bà như mẹ ruột. Đức hạnh của Thôi thị được xã hội thời đó hết mực ca ngợi. Người Trung Quốc cho rằng, câu nói "chị dâu như mẹ ruột" bắt nguồn từ câu chuyện này.

Bao Thụ cũng là vị quan thanh liêm như cha, sống thanh đạm giữ tiết, yêu dân như con. Ông từng làm các chức quan như Thái tự thái chúc, Quốc tử giám thừa, Phán quan ở Hào Châu. Con trai của Bao Công từng được dân chúng dành tặng cho bốn chữ Liêm Khiết Cần Chính.

Bao Thụ liên tục được thăng chức, từ Quốc tử giám thừa, rồi lên Tuyên Đức lang coi quản tất cả việc xây dựng và tu sửa thành quách, cung điện, cầu cống, thuyền xe trong cung. Năm 46 tuổi, Bao Thụ được bổ nhiệm làm Thông phán ở Đàm Châu nhưng qua đời khi trên đường đi nhậm chức.

Hai người con trai của Bao Công đều qua đời khi khá sớm.

Không chỉ hiếu thảo với cha mẹ chồng và chăm lo cho con cháu nhà họ Bao, Thôi thị còn quan tâm đến những thành viên nghèo khó trong gia đình. Nàng từng nhận nuôi người cháu mồ côi và đối xử như con trai ruột cho đến khi cậu trưởng thành.

Năm 62 tuổi, Thôi thị qua đời. Hoàng đế nhà Tống ban chiếu chỉ phong bà àm Vĩnh Gia quận quân và cho xây Đài trinh tiết ở lối vào của gia tộc họ Bao.

Thôi thị cùng với Bao Công cùng được nhắc tới trong Tống sử. Trong lịch sử Trung Quốc, việc cha chồng và con dâu cùng được ghi chép trong chính sử của triều đại là điều vô cùng hiếm thấy.