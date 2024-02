(VTC News) -

Hiện nay, các ngân hàng đều đưa ra yêu cầu nghiêm ngặt về xác nhận thông tin cá nhân chính chủ để tránh rủi ro cho người dùng.

Dưới đây là một số quy định khiến việc mở tài khoản ngân hàng thay người khác khó thực hiện:

- Quy định của ngân hàng về chủ tài khoản: Ngân hàng đưa ra quy định nghiêm ngặt về tài khoản do có liên quan mật thiết đến tài sản của chủ sở hữu. Do đó, muốn mở tài khoản ngân hàng phải xác nhận giấy tờ và thông tin cá nhân. Mọi thông tin đều do chủ tài khoản trực tiếp kê khai và đứng tên giao dịch.

Nhờ người thân mở tài khoản ngân hàng được chấp nhận đối với một số đối tượng, trường hợp cụ thể. (Ảnh minh họa)

- Chủ tài khoản cần được xác nhận khuôn mặt: Dù đăng ký qua hình thức nào, ngân hàng cần xác nhận mặt kèm giấy tờ của chủ tài khoản. Khi mở thẻ trực tiếp tại phòng giao dịch, nhân viên ngân hàng sẽ đối chiếu mặt của khách hàng với ảnh trong căn cước công dân. Nếu đăng ký online, người dùng cần chụp riêng ảnh chứng minh thư và 1 ảnh chung mặt và CCCD để nhân viên ngân hàng đối chiếu.

- Cần xác nhận chữ ký: Chữ ký là cơ sở để xác nhận các giao dịch cùng với khuôn mặt nếu thực hiện tại chi nhánh. Khi mở tài khoản, khách hàng cần ký 2 chữ ký làm mẫu. Sau đó, các giao dịch trực tiếp đều yêu cầu chủ tài khoản ký tên. Chữ ký tại các giao dịch sẽ được đối chiếu với chữ ký mẫu.

2 đối tượng đặc biệt có thể nhờ người thân mở hộ tài khoản ngân hàng

Khách hàng chỉ có thể nhờ người thân mở tài khoản ngân hàng trong trường hợp không đủ năng lực hành vi dân sự hoặc gặp khó khăn trong nhận thức.

Theo quy định, 2 đối tượng người thân được phép mở hộ tài khoản thuộc diện đặc biệt gồm:

- Khách hàng chưa đủ 15 tuổi, hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự.

- Khách hàng khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi.

Đây là hai đối tượng chưa hoặc không đủ khả năng tự quản lý và đưa ra quyết định về vấn đề tài chính. Do đó, việc cho phép người thân mở hộ tài khoản là nhằm bảo vệ quyền lợi và hỗ trợ quản lý tài chính hiệu quả cho các nhóm đối tượng này.

Để nhờ người thân mở hộ tài khoản cho 2 đối tượng đặc biệt trên, khách hàng cần chuẩn bị hồ sơ sau:

- Giấy đề nghị mở tài khoản thanh toán lập theo mẫu của ngân hàng nơi mở tài khoản và phù hợp với quy định của pháp luật.

- Các giấy tờ tùy thân bao gồm: CMND/CCCD/Hộ chiếu còn thời hạn hoặc Giấy khai sinh (với người dưới 15 tuổi) của chủ tài khoản.

- Giấy tờ tùy thân của người đại diện theo pháp luật và các giấy tờ chứng minh tư cách đại diện hợp pháp của người đó đối với cá nhân mở tài khoản.