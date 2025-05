Co.opmart tổ chức Ngày hội sản phẩm tỉnh Quảng Trị

(VTC News) -

Ngày 30/55, Ngày hội sản phẩm tỉnh Quảng Trị tại TP.HCM chính thức khai mạc do Liên hiệp Hợp tác Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Quảng Trị tổ chức tại siêu thị Co.opmart Quang Trung, Q.Gò Vấp, TP.HCM.

Tham dự lễ khai mạc có sự hiện diện của ông Lê Đức Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, bà Nguyễn Thị Kim Ngọc - Phó Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM, và ông Dương Minh Quang - Phó Tổng Giám đốc Saigon Co.op cùng đại diện Bộ Công Thương phía Nam, lãnh đạo các Sở ngành TP.HCM và tỉnh Quảng Trị.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, Sở Công Thương TP.HCM và lãnh đạo Saigon Co.op tham quan gian hàng tại ngày hội.

Lễ khai mạc Ngày hội sản phẩm tỉnh Quảng Trị tại TP.HCM kéo dài từ 30/5 - 1/6 nhằm đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP đạt chuẩn 3 - 4 sao của tỉnh đến với thị trường nội địa.

Saigon Co.op tạo điều kiện cho doanh nghiệp, các hợp tác xã, nhà sản xuất tiêu biểu của tỉnh Quảng Trị giới thiệu, quảng bá, tìm kiếm và mở rộng nhà phân phối sản phẩm thông qua hơn 800 điểm bán của hệ thống phân phối trải rộng cả nước.

Đại diện Saigon Co.op cùng các doanh nghiệp, Hợp tác xã tiêu biểu của tỉnh Quảng Trị ký kết tiêu thụ sản phẩm OCOP, đặc trưng tỉnh Quảng Trị.

Ngày hội trưng bày 150 sản phẩm chất lượng, mang đậm nét đặc trưng của tỉnh Quảng Trị gồm cao chè vằng, cao cà gai leo, trà diếp cá, trà mướp đắng, bột gừng sấy lạnh, tinh dầu tràm, bột ngũ cốc, hạt tiêu đen, nhang trầm hương, bột sắn dây, mì rau củ cầu vồng, dầu lạc, tinh dầu thiên nhiên, cà phê aribica, cao dược liệu an xoa… đến từ 20 nhà cung cấp chủ yếu là doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà sản xuất tiêu biểu của tỉnh nhà.

Đại biểu thực hiện nghi thức khởi động Ngày hội sản phẩm Quảng Trị tại TP.HCM.

Saigon Co.op thực hiện ký kết với 07 doanh nghiệp và hợp tác xã của tỉnh: công ty TNHH tinh dầu Huyền Thoại, công ty TNHH SXTN và DV Nhật Chi Food, công ty TNHH SX và TM nông sản sạch Trần Lan, ông ty TNHH SX thương mại thực phẩm Thiện Bảo, HTX dịch vụ nông nghiệp Hùng Anh, HTX nông sản hữu cơ Gio Linh và HTX dịch vụ nông nghiệp Kiều Trân tại khách sạn Mường Thanh Luxury, Q.Phú Nhuận, TP.HCM.

Sau khi ký kết, các sản phẩm của các nhà cung cấp này bao gồm tinh dầu gừng, nước cất lá trầu, nước hoa sen, bột ngũ cốc rau củ, bột tía tô/bột rau diếp cá sấy lạnh, trà gạo lứt thảo mộc, trà thất tiên thảo, trà trinh nữ, trà tía tô, gạo gio Mỹ, tinh dầu tràm, tinh dầu sả chanh, bột sắn dây, mì rau củ… sẽ nhanh chóng có mặt trên quầy kệ của hệ thống bán lẻ Saigon Co.op trên toàn quốc.

Từ nay đến hết 11/6, 800 điểm bán bao gồm của Saigon Co.op bao gồm Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food, Co.op Smile, Cheers, Finelife, Sense City, Sense Market tổ chức chương trình “Trái cây tươi mát - Mùa hè tươi xanh”.

Hòa trong không khí lễ hội, chương trình cũng dành riêng nhiều hoạt động cho các “thượng đế nhí” nhân Ngày Quốc tế Thiếu Nhi, với hơn 1.000 mặt hàng như sữa, bánh kẹo, tã bỉm, đồ chơi, tập vở, quần áo, ba lô… được giảm giá đến 50%. Đặc biệt, trong ngày 1/6, một số siêu thị tổ chức nhiều hoạt động hoạt náo, sân chơi trải nghiệm như vẽ tranh, đố vui, trồng cây xanh… cùng nhiều phần quà tặng hấp dẫn cho các bé.

“Lễ hội trái cây - Đặc sản 3 miền” mang đến 50 loại trái cây nội địa và nhập khẩu được lựa chọn kỹ lưỡng từ các vùng trồng đặc trưng như: mận hậu Sơn La, bơ Đắk Lắk, dưa hấu Long An, thanh long Bình Thuận, kiwi New Zealand, lê Nam Phi, táo bi Mỹ, vải thiều, cam sành, bưởi da xanh, dưa lưới… Co.opmart và Co.opXtra bổ sung lượng hàng tăng 50% so với ngày kinh doanh bình thường, đồng thời tặng ưu đãi đến 20%, giúp người dân an tâm chuẩn bị mâm lễ truyền thống vừa đủ đầy vừa tiết kiệm.