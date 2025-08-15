Co.opmart, Co.opXtra giảm giá hơn 1.000 sản phẩm dinh dưỡng nhân dịp năm học mới

(VTC News) -

Kết hợp cùng 500 đối tác kinh doanh là các thương hiệu lớn trong lĩnh vực dinh dưỡng học đường, 800 điểm bán của Saigon Co.op bao gồm Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food, Co.op Smile, Cheers, Finelife, Co.opOnline, Sense City, Sense Market tiếp tục thu hút phụ huynh học sinh trên toàn quốc đến mua sắm, nhằm chuẩn bị cho con em một năm học đầy đủ nhất với hầu bao tiết kiệm nhất.

Ghi nhận chương trình khuyến mãi dành cho năm học mới đã đưa sức mua của hệ thống Co.opmart, Co.opXtra tăng nhẹ so với những tuần kinh doanh trước. Người tiêu dùng đến siêu thị và tìm mua những sản phẩm mùa tựu trường như tập viết, balo - túi xách, bình nước nhựa, đèn LED, hộp bút, bút các loại, sổ tay … Ngoài việc khuyến mãi đậm, các sản phẩm này thu hút người mua ở mẫu mã bắt mắt, phù hợp với mọi lứa tuổi học đường, đa công năng giúp các em có thể sử dụng ngay cả khi tham gia các hoạt động dã ngoại ngoài trời.

Từ 14/8 – 27/8, chương trình “Hành trang đến trường tràn đầy năng lượng” được tổ chức với hơn 1.000 sản phẩm dinh dưỡng được giảm giá lên đến 50%.

Tất cả các mặt hàng sữa được ưa chuộng nhất trên thị trường như sữa chua, sữa chua uống, sữa chua có đường/không đường, sữa chua hoa quả, váng sữa, sữa lúa mạch … của các thương hiệu Vinamilk, Nestle, TH True Milk, Yomost, Hoff, Dalat Milk, Ngôi sao Phương Nam, Betagen, Green Farm … được trưng bày và giảm giá.

“Tín đồ kẹo ngọt” chắc chắn hài lòng khi tìm thấy các thương hiệu chocolate lừng danh tại Co.opmart, Co.opXtra … như Hershey, M&M, Olvatine, Oreo, KUN … với mức giảm từ 10 – 25% trở lên.

Đảm bảo bữa ăn vừa chất lượng vừa kịp giờ đến trường của con em là thử thách không nhỏ của phụ huynh. Co.opmart, Co.opXtra đã chuẩn bị sẵn thực đơn theo tiêu chí “ready to eat”, đủ 3 bữa: Sáng, trưa và tối. Theo đó, các món tẩm ướp, chế biến sẵn thành menu đóng gói như cá diêu hồng kho, cốt lết ram, xíu mại sốt cà, cá ngừ kho, cánh gà quay, eat clean tôm trứng … giúp phụ huynh chuẩn bị một mâm cơm tươm tất mà không mất nhiều thời gian chế biến. Các món này có giá chỉ từ 28.900 đ trở lên.

Để bổ sung thêm vitamin cho bé và cả gia đình, Saigon Co.op vừa nhập khẩu trực tiếp hơn 25 tấn cam tươi hảo hạng từ các vùng trồng danh tiếng tại Úc gồm Riverina (bang New South Wales), Riverland (bang South Australia) và Murray Valley (Tây Bắc Victoria – Tây Nam New South Wales) và lên kệ Co.opmart, Co.opXtra toàn quốc từ 15/8 với giá ưu đãi đến 30% chỉ 81.900đ/kg. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn phân loại Class 1 hảo hạng, với độ Brix 12,7 thuộc nhóm Premium, mang vị ngọt thanh tự nhiên, mọng nước và giàu vitamin C, giúp tăng cường đề kháng, hỗ trợ sức khỏe.

Toàn bộ cam được Saigon Co.op thu hoạch trực tiếp tại vườn ở Úc, bảo quản và vận chuyển theo quy trình nghiêm ngặt, duy trì nhiệt độ 1–2°C trong container lạnh nhằm đảm bảo chất lượng và hương vị nguyên bản khi về kho. Việc nhập khẩu trực tiếp từ vườn không chỉ rút ngắn thời gian vận chuyển, giữ được độ tươi tối ưu mà còn thể hiện cam kết của Saigon Co.op trong việc mang đến cho khách hàng nguồn trái cây ngoại nhập an toàn, chất lượng vượt trội và đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, góp phần đa dạng hóa sản phẩm tươi sống trên quầy kệ.

Dịp này các sản phẩm dinh dưỡng phù hợp với thị hiếu của trẻ em như bánh flan và thạch dừa Ánh Hồng, sữa tươi tiệt trùng Green Farm, sữa chua ăn Vinamilk cũng tặng thêm cho các bậc phụ huynh 1 tem thưởng khi mua các sản phẩm trên cho con em được áp dụng trong chương trình.

“Săn tem thưởng – Đổi quà nhanh” chỉ còn 02 tuần từ nay đến 31/8/2025 để tích lũy tem nhanh tay đổi các sản phẩm dao bếp RoyalVKB trong khuôn khổ chương trình “Tích tem đổi quà 2025”. Khách hàng đổi quà tại hệ thống Co.opmart, Co.opXtra, Finelife từ nay đến hết 14/9/2025.

Các chương trình khuyến mãi nổi bật từ nay đến 27/8, cụ thể:

● Mẹ vui mua sắm – Bé vui đến trường: Giảm giá mạnh từ 15% đến 35% áp dụng cho các sản phẩm dụng cụ học tập, bình nước nhựa, bình giữ nhiệt, bàn xếp học sinh chất liệu gỗ hoặc nhựa, ghế nhựa, balo trẻ em học sinh các loại, cặp đa năng, đồng phục, giày dép, bộ gối nệm, mền trẻ em…

● Rộn ràng tựu trường – Sạch thơm tỏa sáng: Khách hàng thành viên Saigon Co.op mua sắm các sản phẩm khăn giấy ướt baby KinKin, kem đánh răng trẻ em Jordan các loại, dầu tắm gội Carrie Junior/Pigeon/Babi Mild, sữa tắm Lifebuoy các loại, nước rửa tay Lifebuoy các loại, dầu gội Heads&Shoulders/Pantene các loại vừa được hưởng mức giảm giá từ 20% đến 33% vừa được nhân 5 số điểm với hóa đơn từ 10.000 đ trở lên tại chuyên trang.

● Khai trường rộn ràng – Hoàn tiền thích mê: Áp dụng trong 2 ngày từ 14/8-15/8 khi khách hàng thành viên các cấp độ mua sắm từ 500.000 đ trở lên sẽ được hoàn tiền 5% trên tổng hóa đơn với mức hoàn tối đa 30.000 đ/hóa đơn.

● Mua nhiều ưu đãi lớn: Khi khách hàng mua các sản phẩm thứ 2,4,6… cùng loại được ưu đãi giá tốt chỉ từ 2.800 đ đến 79.000 đ áp dụng cho dầu nành Simply, bún riêu cua, xốt trộn chân gà/hải sản/gân sụn, gạo ST25 mùa vàng Co.op Finest, nước giải khát Aquafina soda, nước chấm Nam Ngư tỏi ớt/kho quẹt Nam Ngư, nước mắm Co.op Select, snack khoai tây Lay’s các loại, kem cá Binggrae các loại, nước giải khát/Sprite/Fanta các loại, sữa chua Nutimilk…

● Shopping Season 2025 “Thỏa sức mua – Đua sức sắm”: Giảm đậm sâu lên đến 63% hoặc mua 1 tặng 1, mua 2 tặng 1 áp dụng cho một số sản phẩm thực phẩm công nghệ, hóa phẩm, đồ dùng và may mặc của thương hiệu Co.op và các thương hiệu khác.

● Chương trình trên kênh online: “Hành trang đủ đầy – Sẵn sàng đến lớp” giảm giá sốc đến 50%, mua nhiều ưu đãi lớn áp dụng cho 5 ngành hàng hóa phẩm, đồ dùng, may mặc, thực phẩm tươi sống và thực phẩm công nghệ từ 15/8 đến 20/8; “Ưu đãi ngập tràn – Sẵn sàng đến lớp” khi khách hàng mua sắm các sản phẩm thuộc nhóm sữa, chế phẩm từ sữa, thức uống, bánh, kẹo, snack với tổng giá trị đơn hàng trên 400.000 đ được áp mã DENLOP18 giảm 18.000 đ trên đơn hàng; “Chốt deal ngay- Voucher liền tay” khách hàng mua sắm với đơn hàng trên 500.000 đ được tặng 01 evoucher trị giá 30.000 đ áp dụng cho đơn hàng lần sau từ 250.000 đ trở lên.

