Có nên đổi xe xăng sang xe máy điện?

Theo báo Thanh Niên, xe máy điện sử dụng mô-tơ điện kết hợp hệ thống pin dù có thể không sánh được về sức mạnh vận hành như xe máy xăng nhưng lại vượt trội về mô-men xoắn, cho phản ứng nhanh nhạy hơn.

Tiết kiệm chi phí vận hành và nhiên liệu

Theo tính toán của các chuyên gia, chi phí và bảo dưỡng, xe máy điện có lợi thế hơn so với xe máy xăng về chi phí vận hành thường xuyên như nhiên liệu, bảo hiểm và bảo dưỡng... Xe máy điện nhỏ gọn, nhanh nhẹn, phù hợp hơn để di chuyển hàng ngày trong thành phố. Ưu thế về chi phí sử dụng, bảo dưỡng thấp hơn đáng kể so với xe máy xăng.

Xe máy điện với nhiều ưu điểm vượt trội hơn so với xe chạy bằng xăng.

Với xe máy điện, tùy mỗi dòng xe, sau mỗi lần sạc đầy pin sẽ có phạm vi di chuyển khác nhau. Một số xe đi được tối đa 70 - 90 km nhưng cũng có những dòng xe với hệ thống pin "xịn" có thể đi được 160 - 200 km sau mỗi lần sạc đầy pin.

Giả sử lấy mức trung bình xe máy điện di chuyển 100 km sau mỗi lần sạc đầy pin trong khoảng 3 số điện (3kWh). Lấy giá điện trung bình hiện tại khoảng 3.000 đồng/1 kWh, như vậy để đi được 100 km người dùng xe máy điện sẽ phải chi trả 9.000 đồng để sạc pin (tương đương mỗi km vận hành xe điện tốn 90 đồng để sạc điện).

Không chỉ "ngốn" ít chi phí nhiên liệu hơn, việc chăm sóc bảo dưỡng định kỳ cho xe máy điện cũng thấp, điều này xuất phát từ việc xe máy điện có ít bộ phận, chi tiết phải bảo dưỡng thay thế định kỳ.

Một trong những yếu tố quan trọng nhất trên xe điện là bộ pin - bộ phận này thường có tuổi thọ khoảng 10 - 12 năm. Nếu mua xe điện và kèm pin bạn sẽ phải thay mới khi pin xe bị chai. Giá mua pin mới vào khoảng 12 - 15 triệu đồng. Tính trung bình với tuổi thọ 10 năm, chia ra cũng chỉ tốn khoảng 125.000/tháng.

Thân thiện với môi trường

Các chuyên gia đánh giá, thân thiện với môi trường được xem là điểm cộng lớn của xe điện so với xe xăng bởi phương tiện này hoàn toàn không thải ra bất kỳ loại khí thải, khói bụi nào gây ảnh hưởng đến môi trường.

Xe máy điện khởi động không phát ra tiếng động cơ hay tăng tốc trong im lặng là những ưu điểm mà bất kỳ người dùng xe điện nào cũng có thể cảm nhận ngay từ lần đầu tiên trải nghiệm. Điều này giúp những chiếc xe điện mang đến cảm giác thoải mái khi vận hành, người lái ít cảm giác mệt mỏi hơn vì những rung động khi cầm lái quãng đường dài. Ô nhiễm tiếng ồn đô thị từ đó cũng được giảm thiểu đáng kể.

Cũng theo báo Thanh Niên, xe máy điện hội tụ những nhiều ưu điểm như: Động cơ mạnh mẽ, yên tĩnh, không gây ra nhiều tiếng ồn, phản ứng nhanh nhạy, thích hợp đi lại trong thành phố và trong đoạn ngắn, chi phí bảo dưỡng thấp, vận hành linh hoạt.

Ngoài ra, xe máy điện vẫn tồn tại một số hạn chế như: Tốc độ và sức mạnh bị hạn chế so với xe máy xăng, phạm vi hoạt động bị giới hạn, thời gian sạc lâu hơn so với thời gian tiếp nhiên liệu của xe máy xăng. Mặt khác, thiết kế hộc chứa đồ bị hạn chế, không chở được nhiều hàng hoá, cơ sở hạ tầng trạm sạc hạn chế hơn so với xe máy xăng, không phù hợp với những chuyến đi đường dài.

Do đó, tùy vào nhu cầu sử dụng, điều kiện kinh tế, mỗi người sẽ có những lựa chọn riêng.