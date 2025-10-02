Có an toàn khi sử dụng bộ sạc 100W cho iPhone?

(VTC News) -

Trong thời đại smartphone gắn liền với mọi hoạt động hằng ngày, nhu cầu sạc pin nhanh và tiện lợi ngày càng được quan tâm. Các bộ sạc công suất cao như 100W đang được nhiều người lựa chọn vì có khả năng nạp năng lượng nhanh chóng, đồng thời hỗ trợ sạc đồng thời cả nhiều thiết bị lớn hơn như máy tính bảng hay laptop.

Nhờ đó, người dùng không cần mang theo quá nhiều củ sạc khi di chuyển, vừa tiết kiệm không gian vừa đảm bảo sự tiện lợi. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là: Liệu sử dụng bộ sạc 100W cho iPhone có thực sự an toàn?

Sạc 100w có nhiều ưu điểm như sạc nhanh và linh hoạt, thiết kế nhỏ gọn và sạc đồng thời nhiều thiết bị. (Ảnh: Screen Guard India)

Thực tế, iPhone chỉ tiếp nhận lượng điện năng phù hợp với giới hạn mà máy hỗ trợ. Từ iPhone 8 trở đi, Apple đã trang bị công nghệ USB Power Delivery (USB-PD) cho phép sạc nhanh. Tuy nhiên, mức công suất tối đa mà iPhone có thể nhận chỉ khoảng 20–27W, tùy theo từng dòng máy. Điều này có nghĩa là khi cắm vào củ sạc 100W, iPhone sẽ tự động điều chỉnh và chỉ lấy đúng phần điện năng cần thiết, hoàn toàn không có chuyện “quá tải”.

Hiện nay có nhiều lựa chọn bộ sạc 100W phù hợp cho iPhone, trong đó nổi bật là Anker Prime 100W USB-C GaN (84,99 USD, 3 cổng, được đánh giá 4,7 sao), Anker iPhone Nano Charger nhỏ gọn bằng hộp AirPods Pro (44,99 USD, 4,3 sao) và UGREEN Nexode 100W 4-Port GaN (54,99 USD, 4 cổng, 4,6 sao). Các sản phẩm này không chỉ hỗ trợ iPhone mà còn tương thích với nhiều thiết bị khác như iPad, MacBook, laptop Windows hay thậm chí máy chơi game cầm tay, mang lại sự tiện lợi và an toàn nhờ công nghệ USB-C PD.

Người dùng cần chọn những bộ sạc đến từ các thương hiệu uy tín để đảm bảo an toàn. (Ảnh: Slash Gear)

Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, người dùng cần lưu ý lựa chọn các bộ sạc 100W đến từ các thương hiệu uy tín. Ngoài việc được chứng nhận USB-C PD, khi chọn mua bộ sạc 100W cho iPhone, người dùng cũng nên chú ý xem sản phẩm có đạt chứng nhận Apple MFi hay không. Chứng nhận này đảm bảo phụ kiện tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật mà Apple đặt ra, giúp quá trình sạc diễn ra an toàn và ổn định. Bạn có thể kiểm tra nhà sản xuất có sở hữu chứng nhận này bằng công cụ MFi Licensed Accessories Search trên website chính thức của Apple.

Song song đó, việc mua bộ sạc từ các nhà bán lẻ được Apple ủy quyền cũng là một lưu ý quan trọng. Tránh mua hàng đã qua sử dụng hoặc từ các bên bán thứ ba không rõ nguồn gốc để hạn chế nguy cơ gặp phải sản phẩm giả mạo, kém chất lượng, có thể ảnh hưởng đến thiết bị và sự an toàn của người dùng.

Nếu vẫn lo ngại về chất lượng bộ sạc 100W, người dùng có thể cân nhắc những lựa chọn thay thế như sạc iPhone qua iPad hoặc sử dụng sạc dự phòng từ các thương hiệu uy tín. Quan trọng không kém là việc sử dụng dây cáp chất lượng, vì không phải tất cả dây USB-C đều đáp ứng chuẩn sạc nhanh, và dây kém chất lượng có thể làm giảm hiệu quả hoặc gây rủi ro cho thiết bị.