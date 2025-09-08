Clip 'cô hồn sống' giật đồ cúng khi chủ chưa thắp hương khiến dân mạng cạn lời

(VTC News) -

Clip gia chủ ngơ ngác khi bị hai "cô hồn sống" giật đồ dù còn chưa kịp cúng. (Nguồn: @thuankieustore)

Giật đồ cúng cô hồn là một trong những tập tục dịp Rằm Tháng 7 Âm lịch ở TP.HCM - gia chủ bày mâm cúng và tiền bạc, khi nhang tàn thì người qua đường có thể "giật" đồ lễ. Theo quan niệm dân gian, những vong hồn không nơi nương tựa rất yếu ớt, không thể tự mình thụ hưởng lễ vật nên "nhập" vào người còn sống để nhận đồ cúng. Việc cúng và giật đồ lễ này là hành động tượng trưng, thể hiện ý nghĩa từ bi, chia sẻ.

Ngày nay, đồ lễ trong mâm cúng cô hồn thịnh soạn hơn xưa rất nhiều, tục giật đồ cúng cô hồn trở nên biến tướng thành những màn cướp giật thô bạo, phản cảm, thậm chí gia chủ chưa cúng xong thì mâm cỗ và tiền lễ đã bị giành mất.

Lễ cúng rằm tháng 7 năm 2025 đã qua nhưng cộng đồng mạng vẫn đang chia sẻ những clip ghi lại hình ảnh xấu xí liên quan đến sự biến tướng này, trong đó nổi bật là clip ghi lại cảnh chủ nhà vừa đặt đĩa đồ cúng lên, còn chưa kịp bày hết các món khác thì hai người lạ mặc áo màu đen đã lao vào tận nhà bưng lấy đĩa trái cây và đĩa thức ăn rồi chạy đi. Nữ chủ nhân liên tục bảo "chưa cúng" nhưng hai người giật cô hồn vẫn không để tâm.

Đoạn video chỉ vỏn vẹn 18 giây nhanh chóng thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác, hàng nghìn bình luận. Cư dân mạng bức xúc lên án hành vi xấu xí của hai "cô hồn sống": "Nhìn hành động này, tôi thật sự cạn lời luôn. Hai người này chẳng nhẽ đói ăn đến mức vô duyên xông thẳng vào nhà người ta"; "Hai người này rõ ràng là đi ăn cướp chứ chẳng liên quan đến tục lệ truyền thống cả, vừa là cướp tài sản vừa phá hoại hoạt động tín ngưỡng, tâm linh của gia đình người ta"...

Trong các bình luận có nhiều ý kiến bàn về sự thiếu văn hóa, kém văn minh của hành vi "giật cô hồn" thô bạo vốn rất phổ biến những năm gần đây: "Ngày xưa, việc giật đồ cúng chỉ dành cho đám trẻ con, và chúng cũng phải đợi khi hương tàn. Đằng này, người lớn lại ra tay ngay lúc nhang chưa kịp cắm. Thật không còn gì để nói".

"Nhìn cảnh chủ nhà đứng bất lực trước những người vào giật mới thấy tục lệ tốt đẹp xưa kia giờ đã biến tướng đến mức đáng buồn. Rõ ràng, ý nghĩa nhân văn của việc bố thí cho cô hồn, cầu mong an lành đã không còn, thay vào đó là sự hỗn loạn và tranh giành thiếu văn hóa";"Đây gọi là ăn cướp chứ giật cô hồn gì nữa. Hành động thiếu văn hóa này rất đáng bị lên án. Đây không phải là tục lệ giành đồ cúng, mà là sự coi thường truyền thống, cộng đồng";

"Chủ nhà còn chưa kịp làm lễ cầu điều hay đẹp mà đồ cúng cũng chẳng còn. Những người kia không chỉ tham lam mà còn thiếu tôn trọng, thiếu văn hóa luôn ý chứ. Tục giật cô hồn mang giá trị tốt đẹp giờ bị bóp méo, biến tướng đến mức gây hại cho xã hội luôn".

Nhiều cư dân mạng đưa ra lời khuyên về cách hành xử văn minh để các nghi lễ truyền thống được trọn vẹn ý nghĩa. Vân Trang viết: "Thay vì vội vã giật, chúng ta hãy đợi chủ nhà cúng xong. Làm như vậy, mọi người không chỉ thể hiện sự tôn trọng đối với lòng thành của người cúng, mà bản thân người đi xin lộc cũng nhận được phần lễ vật trọn vẹn và an toàn hơn. Một chút kiên nhẫn vừa tạo ra sự văn minh, vừa mang lại niềm vui cho cả người cho lẫn người nhận. Chứ tại sao chúng ta lại tự làm khổ nhau bằng hành vi vô văn hóa như vậy?".

Một số ý kiến cho rằng gia chủ chuẩn bị mâm cúng cô hồn không nên bày đồ quá thịnh soạn hoặc đặt nhiều tiền, dễ thu hút lòng tham: "Đồ cúng chỉ cần mang ý nghĩa tượng trưng thôi, vài gói bỏng gạo, bim bim, kẹo bánh... như mâm cỗ ngày xưa ấy, như vậy sẽ không thu hút đám 'cô hồn sống', không dẫn đến những màn cướp đồ thô thiển, đáng xấu hổ khi người ta chưa kịp cúng xong"...

Đoạn clip vẫn đang được lan tỏa rộng rãi trên mạng xã hội. Nhiều người coi đây là bài học để tự nhắc nhau văn minh, lịch sử hơn trong những dịp lễ Xá tội vong nhân sau.