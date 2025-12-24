Clip chú rể bò rạp trên sân khấu để phân thắng thua với vợ hút 7 triệu lượt xem

(VTC News) -

Cô dâu, chú rể không chịu nhường, quyết chứng minh mình yêu nhiều hơn khiến dân mạng cười bò. (Nguồn: @thuuyn)

Clip đang nổi như cồn trên nền tảng TikTok ghi lại cảnh MC đám cưới đưa ra thử thách cho cô dâu, chú rể. Trên sân khấu, MC dõng dạc: "Ai yêu nhiều hơn thì cúi người thấp hơn". Ngay lập tức, cô dâu, chú rể đều cố gắng cúi thấp người hết mức có thể, không ai chịu nhường ai. Kết quả, chú rể gần như bò rạp xuống đất, chống hai tay xuống sàn để chứng minh mình yêu cô dâu nhiều hơn.

Đoạn video trên thu hút khoảng 7,3 triệu lượt xem, gần 790 nghìn lượt thích và 5,5 nghìn bình luận. Nhiều dân mạng "tan chảy", không khỏi tấm tắc ngợi khen hành động đáng yêu của cặp đôi mới cưới: "Anh chồng bảo cái nào cũng có thể nhường vợ nhưng riêng việc này thì không thể nào nhường được".

"Không biết sau này thế nào nhưng trong ngày trọng đại thì cô dâu đúng là người hạnh phúc nhất trên đời. Chúc cặp đôi trăm năm bền lâu"; "Nhìn cô dâu cười tủm tỉm lúc anh chồng chống đẩy là biết chị vui đến nhường nào"; "Anh chồng tý thì úp mặt xuống thảm luôn. Chẳng cần làm gì to lớn chỉ hành động nhỏ tinh tế cũng đủ thể hiện tình yêu rồi".

Mai Anh bình luận: "Hạnh phúc nhất trên đời của người phụ nữ là kết hôn với người đàn ông yêu mình thật lòng. Trong đám cưới, trước mặt hàng trăm vị quan khách, họ hàng, bạn bè hai bên mà anh vẫn dũng cảm thể hiện tình yêu của mình. Người vợ cũng không e thẹn mà cúi rạp người xuống. Cả hai đều rất đáng yêu, tình cảm".

Thu Thủy viết: "Mẹ cha cho bạc, cho vàng không bằng lấy được một chàng yêu em. Mình xem clip mà cứ tủm tỉm cười mãi. Chú rể chắc chắn là người đàn ông gia trưởng. Mọi chuyện nấu cơm, rửa bát, quét nhà, trông con thì chú rể cũng sẽ xung phong làm hết hộ, không cho phép vợ mình đụng tay vào".

Nhiều cư dân mạng thích thú khi "soi" cảm xúc vui vẻ của cha mẹ cô dâu chú rể. "Nhìn ông bà sui gia hai bên đều tủm tỉm cười khi chứng kiến tình cảm của các con, rất đáng yêu. Đây đúng là minh chứng của việc kết hôn được gia đình ủng hộ là như nào", Thùy Trang chia sẻ.

Khánh Linh bình luận: "Cặp vợ chồng trẻ rất đáng yêu, còn tôi lại chú ý biểu cảm của phụ huynh cơ. Cô chú ấy thật sự rất hạnh phúc khi các con mình nên duyên. Đúng thật nhìn con cái trưởng thành rồi lập gia đình là niềm vui vô bờ bến của đấng sinh thành".

Dân mạng ngợi khen hành động tinh tế của chú rể trong ngày cưới. (Ảnh chụp màn hình)

Phương Anh viết: "Mình thấy bố mẹ chú rể rất là tự hào luôn vì nuôi dạy được người con quá tử tế. Còn mẹ cô dâu thì toát ra vẻ rất mãn nguyện, an tâm. Nhà có đám cưới xứng đôi vừa lứa nên nét mặt của ai cũng rạng rỡ, tự hào".

Ngoài ra, nhiều bạn trẻ cũng bình luận rằng xem xong clip bỗng dưng thấy muốn kết hôn. Triệu Trang chia sẻ: "Em đang mùa thi cử quan trọng mà mạng xã hội lại toàn hiện ra clip cưới xin đáng yêu như này. Chắc hẳn đây là tín hiệu vũ trụ để em mặc áo cử nhân xong mặc áo cưới luôn quá".

Ngọc Thảo bình luận: "Mình chưa có người yêu nhưng xem xong clip lại bỗng dưng muốn lấy chồng. Mong muốn có một anh chồng yêu chiều mình như vậy quá. Đặc biệt lại còn sắp đến đợt cuối năm gió mùa đông lại sắp về ào ạt, lễ hội tổ chức rầm rộ. Sang năm mới có người cùng đi dạo phố trong cái rét ngọt thì hạnh phúc biết bao".