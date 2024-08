CLB Long An nhận cứu trợ, còn cơ hội đá Giải hạng Nhất 2024/25

(VTC News) -

Theo nguồn tin của Báo điện tử VTC News, ngày 26/8, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Long An đã tổ chức buổi gặp mặt với Công ty Cổ phần Phát triển Bóng đá Long An (đơn vị chủ quản của CLB Long An) và một thương hiệu sẵn sàng đồng hành cùng CLB Long An trong mùa giải mới.

CLB Long An còn cơ hội đá Giải hạng Nhất.

Nhà tài trợ này đề khoản kinh phí lớn, đủ giúp CLB Long An góp mặt tại Giải hạng Nhất quốc gia và Cúp quốc gia mùa 2024/25.

Ngoài ra, phía ban lãnh đạo LPBank Hoàng Anh Gia Lai cũng cấp thêm cầu thủ cho Long An mượn thi đấu. Đội bóng miền Tây hiện chỉ còn hợp đồng với 10 cầu thủ trẻ cùng 5 thành viên thuộc ban huấn luyện. Theo dự kiến, Long An sẽ có sự phục vụ của nhóm cầu thủ U21 Hoàng Anh Gia Lai vừa vô địch U21 Quốc gia ở mùa bóng tới.

Đại diện các bên liên quan sẽ tổ chức thêm cuộc họp vào sáng 27/8 để thống nhất hướng giải quyết cuối cùng. Sau đó, Công ty Cổ phần Phát triển Bóng đá Long An sẽ gửi văn bản đến VPF (Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam), đề nghị ban tổ chức tạo điều kiện để đội được chơi tại Giải hạng Nhất 2024-2025.

10 đội bóng còn lại tại giải năm nay được phép góp ý, đề xuất những hướng xử lý tới VPF về trường hợp của Long An. Nếu VPF chấp thuận lời đề nghị của Long An, Giải hạng Nhất quốc gia sẽ có 11 CLB tham gia thi đấu.

Để tránh số đội dự giải là số lẻ, VPF nhiều khả năng sẽ mời Bắc Ninh hoặc Kon Tum - những đội có thành tích tốt tại giải hạng Nhì - lên chơi tại giải hạng Nhất, ngay trong mùa bóng năm nay.

Bắc Ninh là ứng cử viên sáng giá, khi họ sở hữu khối tài nguyên dồi dào cả về tài chính lẫn con người. Đội bóng này cũng nhận sự cố vấn từ HLV Park Hang-seo - cựu HLV trưởng ĐTQG Việt Nam.