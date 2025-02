CLB Công an Hà Nội suýt thua Hà Tĩnh, HLV Polking đổ tại mặt sân

(VTC News) -

"Khi nhìn thấy mặt sân Hà Tĩnh, mọi toan tính của tôi gần như đổ bể", huấn luyện viên Polking nói trong buổi họp báo sau trận Hà Tĩnh hòa CLB Công an Hà Nội tối 10/2. Đội bóng ngành công an không tạo ra cơ hội nguy hiểm nào. Ngược lại, thủ môn Nguyễn Filip và đồng đội liên tiếp phải trổ tài cứu nguy để giúp CLB Công an Hà Nội giữ được 1 điểm với trận hòa 0-0.

Theo huấn luyện viên Alexandre Polking, mặt sân chất lượng thấp khiến CLB Công an Hà Nội không thể thi đấu như mong đợi. Nhà cầm quân này cũng cho rằng đây là lý do quan trọng giúp CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh duy trì chuỗi bất bại 12 trận liên tiếp tại V.League mùa này.

HLV Alexandre Polking

"Thật tệ khi các đội bóng phải thi đấu trên mặt sân thế này. Hôm nay càu thủ tôi không thể chơi thứ bóng đá mà tôi muốn. Bóng nảy quá nhiều khiến việc kiểm soát trở nên khó khăn. Chúng tôi phải sử dụng bóng dài nhiều hơn thường lệ. Có quãng nghỉ rất dài, đáng ra phải tận dụng để bảo dưỡng mặt sân. Mặt sân xấu ảnh hưởng đến tất cả các đội.

Có 2 lý do giúp CLB Hà Tĩnh bất bại. Họ có những cầu thủ ngoại rất chất lượng. Một tiền đạo và một trung vệ rất khỏe. Các cầu thủ quyết tâm và đoàn kết. Thứ hai, họ có ưu thế khi quen mặt sân. Đá trên sân này rất khó các đội khách đánh bại Hà Tĩnh", huấn luyện viên trưởng của CLB Công an Hà Nội nói.

Đáp lại quan điểm của đồng nghiệp, huấn luyện viên Nguyễn Thành Công cho rằng mặt sân Hà Tĩnh không tốt do yếu tố thời tiết. Không riêng các đội khách, CLB Hà Tĩnh cũng bị ảnh hưởng đến lối chơi do mặt sân không thuận lợi.

Tính đến hết vòng 12 V.League 2024-2025, CLB Hà Tĩnh chưa thua trận nào. Họ là đội thủng lưới ít nhất giải đấu (7 bàn thua). Tuy nhiên, CLB Hà Tĩnh chỉ giành được 3 chiến thắng. HLV Nguyễn Thành Công và học trò hòa tới 9 trận.