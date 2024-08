CLB Công an Hà Nội muốn ẵm trọn cú đúp danh hiệu quốc nội

(VTC News) -

Chiều 20/8, tại Trung tâm đào tạo bóng đá PVF - Bộ Công an, Hiệp hội Thể thao Công an Nhân dân tổ chức Lễ xuất quân cho CLB Công an Hà Nội ở mùa giải 2024-2025. HLV Polking bày tỏ niềm hạnh phúc khi được trở lại Việt Nam làm việc. Nhà cầm quân người Đức gốc Brazil cho biết mục tiêu của ông và CLB Công an Hà Nội là giành cả 2 danh hiệu quốc nội.

Mùa này, đội bóng ngành Công an tham dự 2 giải đấu chuyên nghiệp gồm V.League và Cúp Quốc gia 2024-2025. Ngoài ra, thầy HLV Alexandre Polking còn tham dự giải vô địch các câu lạc bộ Đông Nam Á 2024-2025 - giải đấu quốc tế đầu tiên mà đội bóng góp mặt.

HLV Polking đặt quyết tâm vô địch V.League và Cúp Quốc gia.

Tính đến thời điểm hiện tại, CLB Công an Hà Nội công bố 13 tân binh gồm: Leo Artur, Chu Văn Tấn, Jason Quang Vinh, Nguyễn Văn Đức, Trần Đình Trọng, Alan Grafite, Lê Văn Đô, Trung Anh, Mạnh Trường, Minh Phúc, Vitao, Hugo Gomes và Nguyễn Đình Bắc.

Ở chiều ngược lại, HLV Alexandre Polking xác nhận chia tay 6 cầu thủ gồm: Phan Văn Hiếu, Văn Trung, Bảo Trung, Ngọc Long, Gia Hưng và Tiến Dụng. Các cầu thủ như Fialho, Jeferson khó lòng có chỗ đứng khi phải cạnh tranh với bộ đôi Alan và Artur.

Bên lề buổi xuất quân của CLB Công an Hà Nội và PVF-CAND, Hiệp hội thể thao CAND còn vinh danh, khen thưởng VĐV bắn súng Trịnh Thu Vinh và HLV Park Chung Gun với thành tích tại Olympic Paris 2024; trao thưởng cho CLB bóng chày CAND, đội bóng bàn CAND. Đồng thời, hiệp hội thể thao CAND giới thiệu các đội tuyển thể thao mới như bóng chuyền, pickleball.

Cũng tại buổi lễ, Thượng tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã trực tiếp trao bảng danh vị cho các đơn vị đồng hành hợp tác phát triển thương hiệu cùng các thành viên thuộc Hiệp hội Thể thao CAND.

Bên cạnh các nhà tài trợ thường niên, mùa giải 2024-2025 đã xuất hiện những cái tên mới. Sunshine Group tham gia không chỉ với vai trò là nhà tài trợ bạc cho CLB bóng đá Công an Hà Nội tại V-League 2024-2025 mà còn là nhà tài trợ cam kết đồng hành cùng CLB Công an Hà Nội trong suốt 3 năm từ 2024 đến 2027.