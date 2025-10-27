Chuyến thăm của Tổng Bí thư tới Vương quốc Anh được kỳ vọng tạo ra đột phá mới

- Xin Thứ trưởng cho biết ý nghĩa, mục đích của chuyến thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland của Tổng Bí thư Tô Lâm?

Nhận lời mời của Thủ tướng Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland (Anh) Keir Starmer, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland từ ngày 28-30/10/2025.

Trong bối cảnh các hoạt động đối ngoại cấp cao của Việt Nam diễn ra hết sức sôi nổi - như Lễ mở ký Công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng được tổ chức tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 tại Malaysia - chuyến thăm chính thức Vương quốc Anh của Tổng Bí thư Tô Lâm mang một thông điệp đối ngoại mạnh mẽ và nhất quán.

Đó là khẳng định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, vì hòa bình, hợp tác và phát triển, đồng thời đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế, thể hiện quyết tâm của Việt Nam trong việc chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, trở thành bạn, đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Đặc biệt, chuyến thăm diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland (2010 - 2025), là dấu mốc quan trọng để hai nước cùng nhìn lại chặng đường hợp tác đã qua, đánh giá những thành tựu nổi bật, đồng thời đề ra tầm nhìn và định hướng phát triển mới cho quan hệ song phương trong giai đoạn tới.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng.

Anh là một cường quốc toàn cầu, Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, đồng thời là một trong những quốc gia đi đầu thế giới về khoa học - công nghệ, quốc phòng - an ninh, tài chính và đổi mới sáng tạo.

Đây đều là những lĩnh vực phù hợp với nhu cầu phát triển và định hướng chiến lược của Việt Nam hiện nay, khi đất nước đang nỗ lực đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế toàn cầu.

Chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm được kỳ vọng sẽ tạo ra những đột phá mới trong hợp tác giữa hai nước, đặc biệt trong các lĩnh vực có tiềm năng và thế mạnh bổ trợ lẫn nhau.

Qua đó, góp phần triển khai hiệu quả các nghị quyết trụ cột của Bộ Chính trị về phát triển khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh hội nhập quốc tế sâu rộng và toàn diện, hoàn thiện thể chế, phát triển khu vực kinh tế tư nhân, thúc đẩy giáo dục - đào tạo, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, phù hợp với tầm nhìn phát triển bền vững và chiến lược dài hạn của Việt Nam, hướng tới một kỷ nguyên phát triển mới, năng động và sáng tạo.

Với những mục đích và ý nghĩa quan trọng đó, tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng chuyến thăm sẽ mở ra chương mới trong hợp tác giữa hai nước với những định hướng hợp tác phát triển lâu dài, bền vững, phù hợp với lợi ích và thế mạnh của mỗi nước, vì lợi ích Nhân dân và sự phát triển về mọi mặt của mỗi nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở mỗi khu vực và trên thế giới.

- Xin Thứ trưởng đánh giá về quan hệ Việt Nam - Anh thời gian qua và kỳ vọng của Thứ trưởng về chuyến công tác này của Tổng Bí thư?

Việt Nam và Vương quốc Anh thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 11/9/1973 và Anh là một trong những quốc gia phương Tây đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Trong suốt hơn nửa thế kỷ qua, tình cảm hữu nghị và sự gắn bó giữa nhân dân hai nước không ngừng được củng cố và phát triển.

Chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư Tô Lâm không chỉ là sự kiện đối ngoại quan trọng mà còn thể hiện rõ sự coi trọng của Việt Nam đối với các đối tác truyền thống Tây Âu, trong đó có Anh, trong chính sách đối ngoại và tiến trình hội nhập quốc tế toàn diện của Việt Nam.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Anh đang phát triển mạnh mẽ và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Năm 2010, hai nước đã ký Tuyên bố chung thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược, mở ra một giai đoạn phát triển mới trong hợp tác song phương.

Đến năm 2020, nhân dịp kỷ niệm 10 năm Đối tác Chiến lược, Việt Nam và Anh tiếp tục ra Tuyên bố chung về định hướng phát triển quan hệ Đối tác Chiến lược trong 10 năm tiếp theo, tập trung làm sâu sắc hơn bảy lĩnh vực ưu tiên hợp tác, tạo tiền đề quan trọng cho việc nâng cấp và mở rộng quan hệ trong giai đoạn tới, phù hợp với lợi ích, tiềm năng và thế mạnh của cả hai nước.

Trên cơ sở những định hướng quan trọng đó, trong thời gian qua, hai nước thường xuyên trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, qua đó tăng cường tin cậy chính trị, trên mọi lĩnh vực, phục vụ các mục tiêu phát triển của đất nước, đồng thời qua đó củng cố và nâng cao vị thế đối ngoại của ta trong quan hệ với khu vực châu Âu, với Khối Thịnh vượng chung cũng như với các nước khác trên thế giới.

Hai bên cũng duy trì cơ chế đối thoại, hợp tác song phương trên các kênh ngoại giao, an ninh - quốc phòng thường niên, hợp tác đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực như gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, biển và đại dương, di cư và xuất nhập cảnh,phòng, chống tội phạm…

Về kinh tế, thương mại và đầu tư, Anh hiện là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam ở châu Âu và Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Anh tại Đông Nam Á. Anh có 587 dự án còn hiệu lực tại Việt Nam, với tổng vốn đăng ký đạt khoảng 4,46 tỷ USD, đứng thứ 15/152 nước và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam.

Việt Nam cũng là một trong những nước đầu tiên ký Hiệp định thương mại tự do với Anh sau Brexit, tận dụng tốt Hiệp định này, qua đó đưa kim ngạch thương mại song phương tăng trưởng mạnh mẽ qua từng năm.

Về khoa học - công nghệ, hai bên đã triển khai khoảng 50 dự án nghiên cứu chung và một số hoạt động hợp tác khác. Về môi trường và biến đổi khí hậu, Anh là điều phối viên và tích cực hỗ trợ Việt Nam triển khai Thỏa thuận Đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP) giữa Việt Nam với Nhóm Đối tác quốc tế (IPG).

Về hợp tác phát triển, Anh là một trong những nhà tài trợ hàng đầu của Việt Nam thông qua Quỹ Thịnh vượng, Quỹ Newton, Chương trình Hành động khí hậu vì một châu Á bền vững (CARA)... Anh là nơi được nhiều học sinh, sinh viên Việt Nam lựa chọn. Hiện có hơn 12.000 sinh viên Việt Nam đang theo học tại các trường đại học và cơ sở giáo dục của Vương quốc Anh.

Bên cạnh đó, hàng nghìn chuyên gia và trí thức Việt Nam cũng đang làm việc trong các lĩnh vực nghiên cứu khoa học, công nghệ, tài chính và đổi mới sáng tạo tại Anh. Hợp tác trong các lĩnh vực khác như văn hóa, thể thao, giao lưu nhân dân cũng đạt được những thành quả quan trọng.

Những thành quả tích cực nêu trên có quyết tâm và nỗ lực của cả hai bên, đóng góp của doanh nghiệp và nhân dân hai nước.

Có thể nói, đây là tiền đề quan trọng để chúng ta cùng kỳ vọng chuyến thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland trong những ngày tới đây của Tổng Bí thư sẽ đưa quan hệ song phương hai nước lên tầm cao mới, toàn diện và mạnh mẽ hơn; tiếp tục thúc đẩy triển khai hiệu quả các cơ chế, thỏa thuận hợp tác hiện có, và nâng cấp, thiết lập các cơ chế hợp tác mới; mở rộng và làm sâu sắc hơn các lĩnh vực hợp tác truyền thống, đồng thời mở ra các hướng đi mới, bứt phá, phù hợp với tiềm năng và đáp ứng nhu cầu thực tế của mỗi nước hiện nay trong tình hình thế giới thay đổi rất nhanh, mạnh.

Chúng ta mong chờ những dự án hợp tác lớn sẽ được khởi động, nhiều hoạt động giao lưu sẽ được tổ chức, nhân dân hai nước sẽ hiểu biết và gần nhau hơn.

- Xin cảm ơn Thứ trưởng!