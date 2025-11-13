Chuyển nhiều thùng tài liệu niêm phong ra khỏi thẩm mỹ viện Mailisa Hà Nội

Sáng 13/11, cảnh sát xuất hiện tại cơ sở thẩm mỹ viện Mailisa (số 6 Nguyễn Khánh Toàn, phường Nghĩa Đô, Hà Nội).
Ngoài địa điểm Hà Nội, lực lượng chức năng đồng thời có mặt tại hệ thống thẩm mỹ viện này tại nhiều cơ sở ở các tỉnh, thành khác như tại Đắk Lắk, Nghệ An, TP.HCM,
Nhiều thùng carton chứa tài liệu, đồ vật đã được niêm phong được di chuyển ra sảnh trước tòa nhà.
Lực lượng chức năng cùng các nhân viên của thẩm mỹ viện Mailisa Hà Nội vận chuyển nhiều thùng carton đã niêm phong lên ô tô.
Đến 18h ngày, đã có 3 ô tô tải được huy động đến thẩm mỹ viện Mailisa Hà Nội để phục vụ công tác vận chuyển.
Việc vận chuyển các thùng tài liệu lên xe tải diễn ra nhanh chóng, cẩn trọng.
Hiện lý do cơ quan chức năng có mặt tại chuỗi cơ sở thẩm mỹ viện Mailisa chưa được công bố.
