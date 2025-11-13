Công an có mặt trước trụ sở thẩm mỹ viện Mailisa Buôn Ma Thuột

(VTC News) -

Sáng 13/11, nhiều cán bộ, chiến sĩ công an xuất hiện tại thẩm mỹ viện Mailisa có trụ sở trên đường Ngô Quyền, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Theo ghi nhận, phía trước trụ sở thẩm mỹ viện xuất hiện ô tô biển số xanh, gắn còi ưu tiên và có 2 chiến sĩ Cảnh sát cơ động đứng bên ngoài.

Cảnh sát có mặt trước Thẩm mĩ viện Mailisa trên đường Ngô Quyền.

Bên trong trụ sở, lực lượng cảnh sát đang làm việc với một số người. Vụ việc thu hút nhiều người dân hiếu kỳ theo dõi từ xa

Một lãnh đạo Sở Y tế Đắk Lắk cho biết chưa nắm được thông tin nào liên quan vụ việc này.

Cảnh sát bảo vệ nghiêm ngặt thẩm mĩ viện Mailisa.

Tại Đắk Lắk, thẩm mỹ viện Mailisa hoạt động từ nhiều năm qua và nhận được sự quan tâm ủng hộ của nhiều khách hàng. Thẩm mỹ viện này đang xây dựng thêm một trụ sở khác ở Đắk Lắk, toạ lạc tại đường Lê Thánh Tông, phường Buôn Ma Thuột.

Công ty TNHH MTV Mailisa được biết đến là một trong những doanh nghiệp có nhiều cơ sở hoạt động trong lĩnh vực thẩm mỹ, làm đẹp lớn nhất cả nước với nhiều chi nhánh ở khắp các tỉnh, thành từ Bắc vào Nam.

Theo thông tin từ website chính thức của Mailisa, sau 26 năm hoạt động, thương hiệu này đã phát triển với hơn 16 chi nhánh trên toàn quốc, cung cấp nhiều dịch vụ như phun màu thẩm mỹ, điều trị da, phẫu thuật thẩm mỹ và đào tạo.

Hiện nay, ông Hoàng Kim Khánh và bà Phan Thị Mai sở hữu hàng loạt doanh nghiệp tại các tỉnh thành như Hà Nội, TP. HCM, Đắk Lắk, Cần Thơ, Bình Dương, Nghệ An, Phú Quốc... là pháp nhân đằng sau các thẩm mỹ viện trong chuỗi Mailisa. Các doanh nghiệp trong hệ thống chủ yếu tập trung vào lĩnh vực làm đẹp và dạy nghề.