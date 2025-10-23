Chuyển hộ khẩu lộ bí mật động trời: Đứa trẻ nuôi 20 năm không phải con đẻ

(VTC News) -

Ông Nam (tên đã được thay đổi) gần đây xuất hiện trên chương trình truyền hình "Xiao Li's Help" của Trung Quốc để tìm kiếm sự giúp đỡ. Nam tâm sự rằng ông bất ngờ phát hiện ra đứa con trai mình nuôi dưỡng 20 năm qua không phải là con ruột của mình.

Nam cho biết ông và vợ cũ kết hôn năm 2003, có một con trai và một con gái. Sau khi ly hôn năm 2015, con gái sống với vợ cũ, còn ông nuôi con trai. Sau nhiều năm dốc lòng nuôi con một mình, ông và con trai có tình cảm rất sâu sắc.

Hai năm trước, do muốn chuyển hộ khẩu của con trai từ sổ mang tên vợ cũ về quê mình, Nam được yêu cầu làm xét nghiệm quan hệ cha con và phát hiện ra một bí mật động trời: Con trai ông không có quan hệ huyết thống với ông.

"Tôi không bao giờ tưởng tượng được chuyện như vậy lại xảy ra!", Nam cay đắng. Ông sốc nặng vì con trai rất giống những người trong gia đình vợ cũ, ý nghĩ nghi ngờ trước đây chưa từng xuất hiện.

Người đàn ông Trung Quốc gần đây phát hiện đứa con trai mà ông nuôi nấng suốt 20 năm không phải là con ruột của mình. (Ảnh: Xiaoli Help)

Ssau 20 năm tận tụy chăm sóc con trai, giờ đây khi biết sự thật, Nam than thở rằng ông "cảm thấy như trời sập".

Con trai ông cũng choáng váng trước sự thật, thú nhận: "Tôi chưa bao giờ nghĩ chuyện này sẽ xảy ra". Tuy nhiên, anh vẫn kiên định, an ủi: "Dù thế nào đi nữa, con sẽ ở bên cha”. Những lời này đã khiến ông Nam rơi nước mắt.

Trong khi đó, vợ cũ của ông phủ nhận mọi cáo buộc, khẳng định đứa trẻ là con mình và nghi ngờ báo cáo kết quả xét nghiệm là bịa đặt. Bà và gia đình cáo buộc ông Nam "tố cáo sai sự thật". Sau khi thương lượng, hai bên đồng ý xét nghiệm lại để xác nhận huyết thống thực sự của đứa con.

Chuyên gia pháp lý Triệu Thế Phong cho biết, nếu cuối cùng chứng minh được đứa trẻ không phải là con ruột của ông Nam và vợ cũ của ông thực sự có lỗi, ông Nam có thể yêu cầu phân chia lại tài sản ly hôn và hoàn trả một phần tiền cấp dưỡng nuôi con. Nếu thương lượng không thành, ông có thể khởi kiện.

Vụ việc đang được điều tra và hòa giải thêm, và kết quả cuối cùng sẽ hé lộ sự thật đằng sau mối quan hệ kéo dài 20 năm này.