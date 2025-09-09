Chuyên gia: 'VinFast khẳng định khát vọng Việt Nam với sản phẩm tầm cỡ thế giới'

(VTC News) -

Các chuyên gia cho rằng VinFast không chỉ tạo dựng thương hiệu ô tô điện toàn cầu, mà còn đặt nền móng cho công nghệ tương lai, trở thành biểu tượng cho khát vọng vươn tầm thế giới của Việt Nam.

Thành tựu mang tầm vóc quốc gia

Tại triển lãm “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” đang diễn ra ở Hà Nội, hàng triệu khách tham quan đã thích thú dừng chân trước không gian trưng bày hệ sinh thái xanh và công nghệ của Vingroup.

Du khách xếp hàng tham quan khu vực triển lãm của VinFast và các thương hiệu khác trong hệ sinh thái Vingroup.

Đến với triển lãm, Vingroup mang tới những thành tựu đáng chú ý nhất trong ngành công nghệ-công nghiệp Việt gần đây, đặc biệt là chiếc SUV cao cấp Lạc Hồng 900 LX. Ngoài ra, những robot hình người của VinMotion và VinRobotics cũng xuất hiện. Gian trưng bày của Vingroup nằm tại Sảnh 3, trong không gian “Khởi nghiệp kiến quốc”.

Khu vực Sân Tây là nơi giới thiệu trọn vẹn dàn xe điện VinFast phủ sắc văn hóa Việt Nam, mẫu bán tải concept VF Wild, phiên bản Chống đạn của Lạc Hồng 900 LX với hàng trăm vết đạn hằn trên thân, cũng như các thương hiệu như V-Green, Xanh SM, Green Future…

Chuyên gia Đoàn Anh Dũng chia sẻ ấn tượng và tự hào với những thành tựu của Vingroup, VinFast.

Bên cạnh đó, tại phòng chiếu phim Immersive Room 4D, khách tham quan có thể hiểu rõ hơn về hành trình gây dựng thương hiệu.

“Tôi thực sự ấn tượng trước những gì Vingroup và VinFast đã làm, những thành tựu mà họ đạt được. Điều này góp phần củng cố thêm lòng yêu nước và tinh thần tự hào dân tộc của tôi”, chuyên gia ô tô Đoàn Anh Dũng chia sẻ sau trải nghiệm thực tế.

Chung cảm xúc này, nhiều người dân, du khách có mặt tại triển lãm cũng thừa nhận, VinFast đang khẳng định vai trò tiên phong của một thương hiệu công nghệ - công nghiệp quốc gia. Chỉ sau chưa đầy một thập kỷ, hãng đã đưa Việt Nam trở thành quốc gia sản xuất, xuất khẩu ô tô điện toàn cầu, với nhiều mẫu xe hiện diện tại Mỹ, châu Âu và châu Á.

Người dân trầm trồ trước chiếc Lạc Hồng 900 LX đã trải qua “mưa bom bão đạn” tại trung tâm kiểm thử hàng đầu của Đức.

“Ngày xưa, chúng ta thường có tâm lý tự ti khi nhắc đến người nước ngoài và các sản phẩm của họ. Nhưng hôm nay, đã có rất nhiều người nước ngoài làm việc cho doanh nghiệp Việt Nam. VinFast chính là ví dụ điển hình. Họ đã dám nghĩ, dám làm và hợp tác với những đối tác hàng đầu thế giới. Chính tinh thần mạnh mẽ này khiến thành công chỉ còn là vấn đề sớm hay muộn”, chuyên gia ô tô Nguyễn Mạnh Thắng nhấn mạnh.

Niềm tự hào từ các sản phẩm biểu tượng

Lạc Hồng 900 LX trở thành tâm điểm chú ý “hot” bậc nhất tại triển lãm. Phiên bản Chống đạn của mẫu xe này đã vượt qua 440 phát đạn và 11 vụ nổ mìn tại Đức, đạt chuẩn bảo vệ VPAM VR7 dành cho nguyên thủ quốc gia. Việc trưng bày nguyên trạng với hàng trăm vết đạn khiến nhiều người ví chiếc xe như một “pháo đài di động” và biến thành điểm check-in hút khách bậc nhất triển lãm.

Theo chuyên gia Nguyễn Mạnh Thắng, sự xuất hiện của Lạc Hồng 900 LX mang ý nghĩa vượt lên trên một chiếc xe đơn thuần. Ông nhấn mạnh đây không chỉ là bước tiến kỹ thuật mà còn minh chứng cho bản lĩnh và tầm vóc công nghiệp Việt Nam.

Chuyên gia Nguyễn Mạnh Thắng nhấn mạnh Lạc Hồng 900 LX là minh chứng cho bản lĩnh và tầm vóc công nghiệp Việt.

“VinFast đã cho thấy chúng ta có thể làm chủ công nghệ vốn chỉ dành cho xe nguyên thủ, đồng thời khơi dậy lòng tự tôn dân tộc khi người Việt có thể chọn xe sang do chính người Việt chế tạo”, ông nhận định.

Cùng với đó, dàn robot hình người từ VinMotion và VinRobotics cũng gây chú ý nhờ khả năng di chuyển linh hoạt, nhận diện và tương tác tự nhiên với con người. Theo giới chuyên môn, đây cũng là bước đột phá về công nghệ “make in Vietnam”, có thể là bước đầu để tiến tới phát triển robot dịch vụ gia đình, thiết bị hỗ trợ sản xuất...

Đông đảo khách tham quan hào hứng tương tác cùng robot hình người của VinMotion.

Nhìn lại những thành quả trên, ông Hoàng Minh Thái, một chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ cho rằng, những cái tên nổi bật như Vingroup, VinFast không chỉ đang khẳng định trí tuệ, tầm vóc của doanh nghiệp Việt mà còn giúp Việt Nam từ một quốc gia nhỏ trong ngành ô tô thành điểm sáng trên bản đồ công nghệ thế giới. Đây cũng là động lực để thế hệ trẻ Việt Nam dám nghĩ lớn, làm lớn và không ngừng nỗ lực.

“VinFast là cảm hứng lớn với thế hệ trẻ khi phần lớn quy trình sản xuất những chiếc xe do người Việt làm chủ. Nhờ VinFast, cộng đồng doanh nghiệp cũng như thế hệ trẻ sẽ tiếp bước, để dám mơ lớn và dám biến ước mơ thành hiện thực”, ông Thái khẳng định.