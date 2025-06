Chuyên gia nói về VinFast VF 8: Mẫu SUV điện toàn diện nhất trong tầm giá

(VTC News) -

VF 8 - SUV điện “trên cơ” xe cùng tầm giá

Ngay từ lần đầu ra mắt thị trường Việt Nam, VinFast VF 8 gây ấn tượng bằng hàm lượng công nghệ và khả năng vận hành. Qua các bản nâng cấp, mẫu xe này ngày càng “lợi hại” hơn, đặc biệt về mảng công nghệ.

Là một reviewer mảng ô tô - xe máy và đam mê công nghệ, anh Phạm Ngọc Tân đánh giá cao VinFast VF 8 về mặt công nghệ khi so sánh với các xe cùng phân khúc và tầm giá trên thị trường. Công nghệ cũng chính là yếu tố giúp mẫu xe này ghi điểm với nhóm khách hàng từ trẻ tuổi đến trung tuổi.

“Phần mềm quản lý xe từ xa, cập nhật phần mềm xe từ xa hay mới nhất có trợ lý ảo tích hợp AI tạo sinh là những thứ mà chỉ có VF 8 mới có trong phân khúc. Mình đánh giá đó là những điểm rất hay, rất nổi trội, tạo nên sự khác biệt của ô tô điện VinFast nói chung, VF 8 nói riêng so với các xe khác trên thị trường”, anh Tân chia sẻ.

VF 8 còn nổi bật với một danh sách dài tính năng và trang bị an toàn, như hệ thống hỗ trợ lái an toàn nâng cao (ADAS) có phanh tự động khẩn cấp trước, giữ làn đường, ga tự động thích ứng, cảnh báo điểm mù, camera 360 độ, cảm biến va chạm xung quanh xe, 11 túi khí bảo vệ an toàn cho cả gia đình. Theo đánh giá từ tổ chức ASEAN NCAP, VF 8 đạt điểm an toàn 5 sao – mức cao nhất của hệ thống.

Bên cạnh đó, VF 8 còn ghi điểm về mặt vận hành với động cơ điện cho công suất tới 402 mã lực, mô-men xoắn 620 Nm - những con số thường chỉ thấy trên các mẫu xe thể thao, hiệu suất cao. Hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian (bản Plus) cũng là một trang bị được đánh giá cao đối với một mẫu xe gia đình.

Ở bản Eco 1 cầu, VF 8 có thể di chuyển tới 562 km sau một lần sạc đầy – quãng đường ấn tượng đáp ứng nhu cầu di chuyển hàng ngày cũng như những khách hàng mê đi “phượt”.

“Lãi đậm” gần 150 triệu đồng khi mua VF 8

Với một người từng có kinh nghiệm nhiều năm kinh doanh ô tô, chuyên gia ô tô Đoàn Anh Dũng cho rằng, bên cạnh những ưu điểm về công nghệ, vận hành, lý do quan trọng khiến VF 8 thu hút một lượng lớn khách hàng đến từ giá bán hấp dẫn.

“Giá bán của VF 8 rất hợp lý. So sánh cùng kích thước, cùng đời xe thì không có mẫu SUV nào có được mức giá tốt như vậy”, anh nhận định.

Hiện tại, VinFast VF 8 có giá niêm yết từ 1,019 tỷ đồng, đã bao gồm pin. Do là xe điện, VF 8 được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ đến hết tháng 2/2027. Nhờ đó, khách hàng tiết kiệm tới hơn 100 triệu đồng chi phí lăn bánh.

Ngoài ra phải kể tới nhiều chương trình ưu đãi hiện hành cho VF 8, khiến giá lăn bánh của mẫu xe này thậm chí có thể cạnh tranh được với nhóm SUV dưới phân khúc.

Cụ thể, nhờ chương trình “Mãnh liệt Tinh thần Việt Nam – Vì tương lai xanh” lần 3, tất cả khách hàng mua xe điện VinFast đều được giảm 4% trực tiếp vào giá bán xe. Song song, hãng đang ưu đãi tới 50 triệu đồng cho khách hàng chuyển đổi từ xe xăng sang điện, tặng thêm 50 triệu đồng vào tài khoản VinClub cho khách đăng ký xe tại Hà Nội và TP.HCM đến đầu năm 2026.

Cộng dồn tất cả các ưu đãi, khách hàng được “hời” lên tới 148 triệu đồng. Như vậy, chi phí lăn bánh VF 8 thời điểm hiện tại chỉ hơn 1 tỷ đồng.

“Khi đặt lên bàn cân chi phí và giá trị sử dụng nhận lại, rõ ràng VF 8 là một lựa chọn khó có thể chối từ”, chuyên gia Đoàn Anh Dũng nhấn mạnh.