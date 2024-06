Chuyên gia: Mưa đá ở TP.HCM là bất thường và có thể tiếp tục xuất hiện

(VTC News) -

Sáng 15/6, trả lời VTC News, bà Lê Thị Xuân Lan - nguyên Phó trưởng Phòng Dự báo, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, hiện tượng mưa đá xuất hiện ở TP.HCM và một số tỉnh Nam Bộ vừa qua là bất thường.

Theo chuyên gia này, những ngày vừa qua nhiệt độ tăng cao, trời nóng và oi bức (nhiệt độ TP.HCM trưa thứ 6 khoảng 36 độ C), mây giông phát triển mạnh nên có mưa rào, mưa to và giông gió giật kèm theo hiện tượng mưa đá ở TP.HCM và một số nơi tại Nam Bộ.

Mưa đá xuất hiện khu vực Phường 1, Quận 5, TP.HCM. (Ảnh: Hữu Hiền)

Nguyên nhân gây mưa đá là do những đám mây giông không lồ hình thành, từ biển vào.

“Mưa đá xảy ra khi có những khối mây giông (mây đối lưu) rất mạnh, đỉnh mây có thể lên tới trên 6-8km, có lúc trên 10km. Trên đỉnh mây nhiệt độ có thể âm 20-30 độ C, những hạt nước trong khối mây trở thành nước đá, di chuyển lên xuống do chuyển động thẳng đứng, các hạt đá càng lúc kết dính nhau to thêm, nặng hơn và rơi ra khỏi khối mây xuống đất”, bà Lê Thị Xuân Lan nói.

Chuyên gia thời tiết cho biết thêm, TP.HCM và một số tỉnh Nam Bộ cũng từng có mưa đá xuất hiện nhưng tần suất và kích thước đá ít hơn so với miền Bắc và miền Trung, Tây Nguyên (với địa hình có sườn đồi núi, dễ hình thành mưa đá hơn).

Kích thước mưa đá thường khoảng 1-2cm, nhưng ngày càng có những trận mưa đá kích thước lớn hơn như ở miền Bắc đầu hè năm nay.

“Mưa đá là hiện tượng bất thường, nhất là đối với miền Nam, trong đó có TP.HCM. Do biến đổi khí hậu, tình hình thiên tai cỡ nhỏ và vừa như giông lốc, mưa đá, vòi rồng, đăc biệt là sét và gió giật ngày càng có cường độ mạnh hơn”, chuyên gia thời tiết nói.

Cũng theo và Xuân Lan, Nam Bộ đang ở thời kỳ đầu mùa mưa, khi trời oi bức dữ đội thì khả năng có mưa đá hoặc giông lốc sau đó rất cao.

“Hôm nay chỉ sáng sớm nhưng đã có mây giông ngoài biển khá nhiều, khả năng sau trưa đến chiều tối có mưa giông, gió giật, sấm sét, còn mưa đá có thể lại xuất hiện ở những nơi khác”, bà Lan nói thêm.

Chiều 14/6, mưa lớn kéo dài gần 2 tiếng đồng hồ xảy ra ở nhiều quận, huyện tại TP.HCM, có nơi còn xuất hiện mưa đá. Cơn mưa bắt đầu vào khoảng 14h30 và kéo dài gần 2 tiếng đồng hồ. Tại khu vực các quận 1, 3, 4, 5, 10... xuất hiện mưa đá bằng đầu ngón tay.