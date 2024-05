Chuyên gia Israel: Người trẻ biết dùng AI sẽ thay thế những người còn lại

(VTC News) -

Buổi tọa đàm "Innovate now or be left behind" (Công nghệ - Bây giờ hay bị bỏ lại phía sau) diễn ra tại Hà Nội hôm 15/5, là sự kiện phối hợp giữa Đại sứ quán Israel tại Việt Nam, JCI Hanoi, JCI Hải Phòng và Viện Lãnh đạo ABG. Tại sự kiện, ông Itai Green - chuyên gia, diễn giả nổi tiếng và nhà sáng lập của Innovate Israel đã có những chia sẻ quý báu về kinh nghiệm đổi mới sáng tạo cho doanh nghiệp.

Sự kiện cũng có sự góp mặt của Đại sứ Israel tại Việt Nam Yaron Mayer, các chuyên gia chuyển đổi số Việt Nam - ông Phạm Anh Tuấn, Phó Viện trưởng Viện Sáng tạo và Chuyển đổi số và ông Đoàn Đức Thuận, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Chiến lược và Marketing Kowil Fashion, cũng như đông đảo đại diện doanh nghiệp và lãnh đạo trẻ.

Đại sứ Israel tại Việt Nam Yaron Mayer (chính giữa) cùng các chuyên gia, diễn giả và lãnh đạo doanh nghiệp tại sự kiện.

Tại sự kiện, ông Itai Green có nhiều chia sẻ bổ ích về bài học đổi mới, sáng tạo với các doanh nghiệp lớn trên thế giới và kinh nghiệm rút ra từ những doanh nghiệp đã thất bại trong công tác này để rồi bị thay thế. Ông Green nhấn mạnh đổi mới sáng tạo, hợp tác giữa tập đoàn lớn "Big Corp" và Startup là xu hướng tất yếu, và đổi mới luôn phải đến từ bên ngoài chứ không phải bên trong doanh nghiệp.

Cũng theo diễn giả Israel, để đổi mới sáng tạo thành công, doanh nghiệp cũng cần tập trung phát triển các quy trình sáng tạo, đa dạng hóa nguồn nhân lực quản lý và chấp nhận tâm lý "FOMO" (sợ bỏ lỡ) thay vì tâm lý "NIH" (Not Invented Here - tâm lý không chấp nhận ý tưởng từ bên ngoài doanh nghiệp).

Ông Green đặc biệt lưu ý, đổi mới sáng tạo cũng không thể tránh khỏi việc đối mặt với thách thức, khó khăn. Ngay cả những tập đoàn lớn nhất, tưởng như không có đối thủ như Google cũng sẽ đối mặt những khó khăn riêng. Chìa khóa để vượt qua, theo ông, chính là học hỏi "Hệ sinh thái Israel" mà chìa khóa là chia sẻ thách thức với đối thủ và cộng đồng kinh doanh.

Ông Itai Green chia sẻ bài học kinh nghiệm từ những doanh nghiệp hàng đầu thế giới và Israel.

Theo đó, hệ sinh thái Israel là một đặc trưng độc đáo của "quốc gia khởi nghiệp", xuất phát từ nền văn hóa cùng tiến lên, cùng mơ lớn. Thành quả là Israel sở hữu một trong những môi trường startup sôi động nhất thế giới với hàng nghìn doanh nghiệp mới ở các lĩnh vực khoa học, công nghệ, y tế.

Chia sẻ với VTC News, ông Green cho biết Việt Nam hoàn toàn có thể học hỏi từ hệ sinh thái Israel trong tiến trình đổi mới sáng tạo. "Theo tôi, thách thức chính ở đây là việc giáo dục đội ngũ người ra quyết định trong mỗi doanh nghiệp về giá trị của đổi mới. Một khi họ hiểu được giá trị của đổi mới, họ sẽ chia sẻ thách thức với hệ sinh thái doanh nghiệp".

Từ đó, ngày càng nhiều doanh nghiệp sẽ nảy ra sáng kiến thiết thực giải quyết vấn đề, đồng thời ươm mầm một môi trường startup thành công, đa dạng, đủ sức cạnh tranh.

Thứ hai từ trái sang: Ông Itai Green, ông Phạm Anh Tuấn, và ông Đoàn Đức Thuận tại phiên trao đổi.

Đối diện với xu hướng AI tạo sinh ngày càng mạnh mẽ, "đe dọa" thay thế nhân lực trẻ trong môi trường lao động, ông itai Green cũng có những chia sẻ bổ ích. Lời khuyên của chuyên gia Israel là "Hãy thực hành! Thực hành công cụ AI tạo sinh - đó là điều đúng đắn và là chân lý. Những người sẽ thay thế lao động trẻ chính là những người trẻ khác biết sử dụng AI tạo sinh làm lợi cho họ".

"Lời khuyên của tôi là luôn thực hành, hãy thử nghiệm các công cụ đó, biết cách sử dụng chúng và hợp nhất với chúng, từ đó trở nên có giá trị trong thị trường, từ đó được ngày càng nhiều doanh nghiệp săn đón", ông nhấn mạnh.

Cuối cùng, CEO Innovate Israel cho rằng đổi mới sáng tạo là con đường duy nhất để doanh nghiệp đứng vững, trong đó chuyển đổi số là một nhân tố quan trọng. Khi ngày càng nhiều nhân lực chủ chốt trong các doanh nghiệp nhận thức được giá trị của đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp sẽ càng thành công và có tương lai vững mạnh.