Chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo' vùng ven Hà Nội, nhiều nơi tăng giá vô căn cứ

(VTC News) -

Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) vừa công bố báo cáo thị trường bất động sản quý I và dự báo quý II/2024.

Theo báo cáo, thị trường ven Hà Nội và gắn liền với khu công nghiệp ghi nhận mức tăng 10-20%. Tuy nhiên, thị trường cũng ghi nhận một số khu vực có hiện tượng “tăng giá vô căn cứ”.

Hội Môi giới cảnh báo cần hết sức lưu ý để tránh hình thành các cơn sốt “ảo”, gây nguy cơ mất an toàn, khi thị trường còn đang trong tiến trình hồi phục.

Cũng theo VARS, thị trường BĐS quý I/2024 đã có sự hồi phục rõ rệt. Đối với phân khúc nhà ở, nguồn cung quý I/2024 đạt 20.541 sản phẩm, trong đó có 4.300 sản phẩm mới hoàn toàn, còn lại là hàng tồn của các giai đoạn mở bán trước đó. Nhiều dự án BĐS đồng loạt khởi công, với quy mô hàng chục nghìn ha, đến hàng tỷ USD, nhiều doanh nghiệp BĐS cũng đã bắt đầu rục rịch với kế hoạch "bung hàng".

Thị trường bất động sản quý I/2024 đã có sự hồi phục.

Về giao dịch, trong quý ghi nhận có 6.200 giao dịch, tăng 8% so với quý IV/2023 và gấp đôi cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ hấp thụ tiếp tục được cải thiện, đạt gần 31%, tăng 5% so với quý 4/2023 và 19% so với cùng kỳ năm trước. Các dự án căn hộ chung cư có giá dưới 50 triệu đồng/m2 gần như "ra là hết", trong khi các dự án căn hộ chung cư ở phân khúc hạng sang có độ hấp thu chậm hơn. Tại Hà Nội, phân khúc căn hộ chung cư giao dịch rất nhộn nhịp.

Về giá bán, giá bán sơ cấp tiếp tục duy trì xu hướng ổn định với mức tăng khoảng 2-3% so với quý trước. Các dự án thấp tầng, đất nền mới ra có mức giá khá hợp lý, trong khi đó phân khúc căn hộ vẫn giữ được xu hướng tăng giá. Các giai đoạn tiếp theo của dự án căn hộ chung cư có giá bán tăng từ 10% - 20% theo kế hoạch.

Về tình hình phân khúc đất nền, thông tin của VARS cho thấy, nhiều khu vực ghi nhận lượng giao dịch đất nền tăng "đột biến", nhất là những lô đất đã tách thửa. Xuất hiện nhiều hơn nhà đầu tư đi "săn" đất, ở những khu vực vùng ven các thành phố lớn, các địa phương phát triển mạnh về hạ tầng và có tốc độ đô thị hóa cao.

Mức giá giao dịch thành công ở phân khúc này giảm từ 20-30% so với đỉnh sốt, nhưng đã đi vào ổn định và không còn dấu hiệu giảm giá. So với quý IV/2023 giá đã tăng khoảng 5%.

Thị trường BĐS nghỉ dưỡng đón nhận 9.970 sản phẩm du lịch - nghỉ dưỡng mở bán trong quý 1. Trong đó, hơn 97% là hàng tồn kho của các dự án mở bán trước đó, chỉ có 5 dự án mở bán mới, đưa ra thị trường 326 sản phẩm, giảm 64% so với quý trước và giảm 60% so với cùng kỳ năm 2023.

Bên cạnh đó, các chủ thể trên thị trường từ doanh nghiệp, môi giới đến khách hàng, nhà đầu tư đã có sự chuyển biến tích cực về tâm lý.

Cụ thể, đối với các doanh nghiệp, thị trường ghi nhận 1.035 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 25,8% so với cùng kỳ 2023 và gấp 2,3 lần so quý4/2023.

Thị trường cũng có thêm 921 doanh nghiệp thành lập mới, bằng 98% cùng kỳ. Trong khi đó, doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể chỉ có 331 doanh nghiệp, giảm 2,9% so với quý I/2023.

Hiện 70% chủ đầu tư có sản phẩm đủ điều kiện mở bán cũng đã sẵn sàng bung hàng. Riêng các chủ đầu tư dự án bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng hầu hết vẫn chưa theo kịp tiến trình hồi phục của thị trường, do phân khúc này còn "hẹp đường tái xuất".

Đối với môi giới bất động sản, đã có 20 - 30% môi giới rời thị trường trong thời gian trước quyết định quay trở lại; 30 - 40% môi giới cho biết sẽ tái nhập cuộc trong quý 2/2024 khi các tín hiệu phục hồi của thị trường rõ nét hơn nữa.

TS Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch VARS khẳng định, hiện thị trường bất động sản đã khá đủ các yếu tố sẵn sàng làm bệ phóng cho tiến trình phục hồi. Đó là sự hậu thuẫn từ phía thượng tầng, các căn cứ bản lề từ 3 bộ luật có tầm ảnh hưởng nhất tới thị trường, sự quyết tâm của chủ thể, niềm tin của khách hàng và nhà đầu tư ngày càng được củng cố.

Còn theo bà Nguyễn Thị Miền, Phó Trưởng ban Xúc tiến đầu tư VARS, khách hàng, nhà đầu tư, sau một thời gian dài cẩn trọng quan sát từng động thái, diễn biến của thị trường, nhóm đối tượng này đã bắt đầu thể hiện rõ sự quan tâm trở lại với thị trường. Tuy nhiên, sự quan tâm này được thực hiện một cách bài bản, cân nhắc và tính toán hơn.

"Thay vì quyết định xuống tiền ngay khi vừa tiếp cận, các khách hàng, nhà đầu tư sẵn sàng dành thời gian, chi phí để kiểm tra pháp lý và khảo sát thực địa thật kỹ trước khi quyết định. Điều này cũng phần nào khiến thời gian trung bình để chốt một deal của môi giới bất động sản kéo dài hơn", bà Miền cho hay.