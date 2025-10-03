Chuyên gia: Bão số 11 Matmo mạnh lên nhanh trong ngày mai, cực đại cấp 12-13

(VTC News) -

Bão Matmo đã đi vào vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, là cơn bão số 11 trong năm 2025 hoạt động trên khu vực biển này. Cơn bão vẫn đang di chuyển với tốc độ khá nhanh 25km/h và cường độ mạnh cấp 10, giật cấp 13.

Ông Hoàng Phúc Lâm - Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, cùng với cơn bão số 10 Bualoi, cơn bão số 11 Matmo cũng có tốc độ di chuyển rất nhanh so với tốc độ trung bình của các cơn bão khác trên Biển Đông và khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương.

"Khi di chuyển trên vùng biển phía Đông của khu vực Biển Đông với nhiệt độ mặt nước biển khá cao, khoảng 29°C và các điều kiện động lực như độ đứt gió khá nhỏ, áp cao cận nhiệt đới đang hoạt động khá ổn định, nên bão tiếp tục di chuyển tương đối nhanh với tốc độ khoảng 20-25km, thậm chí có thời điểm lên tới 30km/h.

Cùng với đó, trong đêm nay và ngày mai, đặc biệt trong ngày mai 4/10, bão số 11 Matmo sẽ mạnh lên khá nhanh. Chúng tôi dự báo, cường độ cực đại của bão số 11 có thể đạt cấp 12-13, giật cấp 14-15. Khoảng chiều tối 4/10, khi ở khu vực phía Đông của bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), bão sẽ đạt cường độ mạnh nhất", ông Lâm nhận định.

Bão số 11 Matmo di chuyển khá nhanh, cực đại có thể đạt cấp 12-13. (Nguồn: Hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam)

Cũng theo ông Lâm, diễn biến tiếp theo của bão số 11 Matmo về cường độ phụ thuộc hai yếu tố là ma sát và địa hình của bán đảo Lôi Châu và đảo Hải Nam (Trung Quốc). Quỹ đạo phụ thuộc chủ yếu vào hoạt động của áp cao cận nhiệt đới.

Ông Lâm cho biết thêm, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia đang nhận định hai kịch bản chính của cường độ và quỹ đạo cơn bão số 11 Matmo.

Kịch bản có khả năng cao hơn tương ứng với việc áp cao cận nhiệt đới sẽ duy trì cường độ và rút ra phía đông một chút so với hiện tại. Với kịch bản này, bão số 11 Matmo sẽ di chuyển nhiều hơn lên phía Bắc, đồng nghĩa với việc di chuyển nhiều hơn trên khu vực đất liền.

Với điều kiện này cũng khá giống cơn bão số 9 Ragasa khi bão di chuyển dọc ven biển đất liền Trung Quốc. Với kịch bản này, bão sẽ suy yếu nhiều hơn. Ông Lâm dự báo, khi từ bán đảo Lôi Châu vào tới Quảng Ninh, bão sẽ suy giảm khoảng 2-4 cấp so với thời điểm mạnh nhất. Gió trên vịnh Bắc Bộ sẽ đạt cấp 9 - 10, khu vực đất liền Quảng Ninh - Hải Phòng đạt cấp 8 - 9 và sẽ có mưa to đến rất to ở Bắc Bộ.

"Cũng rất đáng ngại, trọng tâm mưa lại nằm ở trung du và vùng núi phía Bắc gồm các tỉnh Tuyên Quang, Hà Giang (cũ), Lào Cai, Yên Bái (cũ)", ông Lâm thông tin.

Kịch bản 2 có khả năng xảy ra thấp hơn, bão sẽ di chuyển nhiều hơn theo hướng Tây và di chuyển trên khu vực biển.

Kịch bản này đáng ngại là cường độ bão suy giảm không nhiều. Với kịch bản bão đi thấp hơn sẽ gây ra gió mạnh cấp 9 - 10 ở Quảng Ninh, Hải Phòng, mưa cũng sẽ lớn hơn. Tuy nhiên mưa sẽ tập trung ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hoá nhiều hơn so với vùng núi phía Bắc.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia vẫn đang theo dõi các diễn biến tiếp theo của bão số 11 Matmo. Dự kiến khi vào Biển Đông, tổ chức lại với cấu trúc ổn định hơn, cường độ mạnh hơn thì các dự báo trong ngày mai của bão số 11 Matmo có độ tin cạy cao hơn.

Ngoài ra, tác động của bão số 11 Matmo, từ đêm 5/10 đến hết đêm 7/10, Bắc Bộ, Thanh Hoá và Nghệ An mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 300mm. Trọng tâm mưa ở vùng núi và trung du Bắc Bộ, lượng mưa dao động 150-250mm, có nơi trên 400mm.

Từ 6-9/10, trên các sông ở Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An xuất hiện một đợt lũ, đỉnh lũ phổ biến ở mức trên báo động 2 đến trên báo động 3.