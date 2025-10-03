Bão Matmo khả năng cao đổ bộ đất liền Quảng Ninh

(VTC News) -

Báo cáo về công tác ứng phó bão Matmo (cơn bão số 11) của Bộ Nông nghiệp và Môi trường trong ngày 3/10 cho biết, bão Matmo sau khi vào biển Đông tiếp tục di chuyển nhanh, mạnh lên và đạt cường độ mạnh nhất cấp 12, giật cấp 14-15 trên khu vực phía Đông bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc).

Hai kịch bản bão đổ bộ cũng được đặt ra, trong đó trường hợp thứ nhất có xác suất khoảng 70-75% là bão sẽ di chuyển theo hướng lệch Bắc nhiều hơn, di chuyển trên đất liền Trung Quốc (tương tự đường đi của bão số 9).

Trong trường hợp này, khi đến khu vực phía Bắc của tỉnh Quảng Ninh thì bão sẽ suy yếu khoảng 2-4 cấp so với thời điểm bão mạnh nhất; vùng biển vịnh Bắc Bộ gió mạnh cấp 9-10 và đất liền Quảng Ninh - Hải Phòng có gió mạnh cấp 8-9, mưa to ở Bắc Bộ với trọng tâm là khu vực trung du và vùng núi.

Bão Matmo (cơn bão số 11) được dự báo sẽ đổ bộ đất liền Quảng Ninh từ tối 5 đến rạng sáng 6/10.

Kịch bản thứ hai cực đoan hơn (có xác suất khoảng 25-30%), bão di chuyển về phía Nam nên khi đi vào khu vực Quảng Ninh có thể gây gió mạnh cấp 9-10 (giật cấp 12-14), ảnh hưởng sẽ mở rộng xuống phía Nam từ Quảng Ninh đến Ninh Bình và mưa cũng sẽ lớn hơn, vùng gió mạnh cũng sâu hơn trong đất liền Việt Nam.

Dự kiến chiều tối 5/10, bão đi vào vịnh Bắc Bộ và đến rạng sáng 6/10 sẽ đổ bộ vào đất liền tỉnh Quảng Ninh.

Để chủ động ứng phó với bão, ngày 3/10, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng yêu cầu các Sở, ngành và địa phương tuyệt đối không được chủ quan, theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo bão, đồng thời chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để ứng phó kịp thời. Đặc biệt, cảnh giác với dông lốc, sét có thể xảy ra trước khi bão ảnh hưởng trực tiếp.

Khẩn trương rà soát và triển khai các phương án phòng chống bão đã được phê duyệt tại Phương án số 01/PA-UBND và Kế hoạch số 213/KH-UBND ngày 25/8/2025, đảm bảo phù hợp với cấp độ rủi ro thiên tai.

Tăng cường tuyên truyền để người dân nắm bắt tình hình bão, chủ động phòng tránh, đảm bảo an toàn cho người và tài sản.

Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng cũng giao Bộ đội Biên phòng thành phố rà soát, kiểm đếm và thông báo kịp thời cho các tàu thuyền đang hoạt động trên biển để có kế hoạch neo đậu an toàn, duy trì thông tin liên lạc nhằm ứng phó hiệu quả với mọi tình huống.

Sở Nông nghiệp và Môi trường chịu trách nhiệm kiểm tra, chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn hệ thống đê điều, thủy lợi, hồ đập, đặc biệt tại các vị trí bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 10 vừa qua.