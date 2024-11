Chung kết Miss Universe 2024 diễn ra vào 8h sáng nay 17/11 (theo giờ Việt Nam) ở Mexico. Đại diện Việt Nam tại cuộc thi năm nay là Nguyễn Cao Kỳ Duyên.

Năm nay, cuộc thi quy tụ gần 130 thí sinh với format có phần thay đổi. Theo đó từ 127 thí sinh, BGK sẽ chọn ra top 30 (trong đó có 1 thí sinh có lượng vote cao nhất). Sau đó sẽ công bố top 10, top 5 để tìm ra Hoa hậu và bốn Á hậu.

Tại đêm chung kết, Kỳ Duyên sẽ trình diễn trang phục của NTK Lê Thanh Hoà nếu có cơ hội vào top 10. Thiết kế lấy cảm hứng từ ngọn lửa vĩnh cửu và sức mạnh vô tận của vũ trụ. Thiết kế được chế tác tinh xảo bởi hàng nghìn viên đá đính kết, tạo nên những tia sáng như lan tỏa khắp không gian, tượng trưng cho sức mạnh nội tại bền bỉ.

Trước đêm chung kết, những gương mặt tiềm năng cho ngôi vị cao nhất cũng đã lộ diện. Theo đó các thí sinh được đánh giá cao gồm Peru, Chile, Thái Lan, Venezuela, Puerto Rico, Cộng hòa Dominica...

Trong bảng đánh giá của chuyên trang Missosology, đại diện Việt Nam không có tên trong danh sách top 30 gương mặt nổi bật tại mùa giải năm nay. Chuyên trang Miss Tocuyo cũng không đánh giá cao Kỳ Duyên của Việt Nam.

Tuy nhiên, những dự đoán này chỉ mang ý nghĩa tham khảo vì không phải đánh giá của BGK cuộc thi.

Việc đại diện Việt Nam liên tiếp vắng mặt trong các top dự đoán của chuyên trang sắc đẹp nổi tiếng là điều không khả quan cho khả năng lọt top của người đẹp ở đêm chung kết.

Kể từ khi nhập cuộc, Kỳ Duyên giữ được phong độ ổn định. Điểm cộng của Kỳ Duyên nằm ở phong độ thời trang ấn tượng qua từng ngày. Kỳ Duyên được khen luôn biết cách nổi bật trong các hoạt động bên lề. Cô chọn trang phục nổi bật, phù hợp cho mỗi lần xuất hiện. Với kinh nghiệm 10 năm hoạt động showbiz, Kỳ Duyên luôn tự tin, chủ động trong các lịch trình hoạt động của Miss Universe.

Kỳ Duyên cũng vừa cán mốc 1,8 triệu người theo dõi trên trang cá nhân Instagram. Sau vài ngày chinh chiến tại cuộc thi, cô đã tăng hơn 100 nghìn người theo dõi. Con số trên giúp Kỳ Duyên lọt top các người đẹp có lượt người theo dõi nhiều nhất trên mạng xã hội Instagram tại Miss Universe 2024.

Song điểm yếu của Kỳ Duyên khiến khán giả lo lắng nhất là khả năng ngoại ngữ, cô nói chưa lưu loát, tự nhiên. Suốt cuộc thi, người đẹp chỉ nói những câu đơn giản và ngắn gọn, chưa thể hiện rõ cá tính, suy nghĩ của bản thân. Khi tương tác với các đại diện quốc tế, nàng hậu Việt Nam để lộ vốn từ vựng khá hạn chế và các câu trả lời kém đa dạng.

Tại đêm bán kết, Kỳ Duyên hoàn thành các phần thi một cách trọn vẹn. Màn trình diễn của đại diện Việt Nam lần này được đánh giá khá ổn.

Trong phần thi trang phục dân tộc, Kỳ Duyên có màn mở lọng tung hoa ấn tượng và nhận được nhiều cổ vũ của khán giả. Đại diện Việt Nam giữ tinh thần khá thoải mái và tươi tắn trong suốt phần thi.

Kỳ Duyên diễn trang phục dân tộc tại bán kết.

Tuy nhiên ở phần thi bikini, khán giả cho rằng cô vẫn còn khá căng thẳng, cần phải thoải mái hơn. Thân hình của Kỳ Duyên cũng bị chê "thiếu sức sống" so với dàn thí sinh châu Mỹ. Ở phần diễn dạ hội, cô diện váy lấy cảm hứng từ cung hoàng đạo Bọ Cạp nhưng cũng không có nhiều đất diễn.

Màn trình diễn bikini của Kỳ Duyên tại bán kết.

Trước khi đến với Miss Universe 2024, Kỳ Duyên đã có hơn 1 tháng chuẩn bị các kỹ năng như catwalk, giao tiếp, ứng xử và kiến thức. Kỳ Duyên thừa nhận cô chịu áp lực rất lớn từ công chúng trong nước nhưng đây là ước mơ thanh xuân và là cơ hội để cô chứng minh khả năng, bản lĩnh của mình trên trường quốc tế.

Có thể nói Miss Universe năm nay có chất lượng thí sinh cao, các người đẹp đều là ứng cử viên rất mạnh. Bên cạnh đó, format chọn top ở cuộc thi năm nay cũng đẩy tính cạnh tranh lên cao nhất. Tỷ lệ cạnh tranh cao đồng nghĩa cơ hội được vào top của đại diện Việt Nam càng thêm khó khăn.

Nguyễn Cao Kỳ Duyên sinh năm 1996 tại Nam Định. Cô hai lần đăng quang tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014 và Miss Universe Vietnam 2024. Người đẹp cao 1,76m với số đo 3 vòng 86-60-94cm.

So với hồi giành ngôi Hoa hậu Việt Nam, cô thay đổi rất nhiều về diện mạo, vóc dáng cũng đẹp hơn nhờ chế độ ăn uống, luyện tập đều đặn.

Hiện Kỳ Duyên hoạt động chủ yếu ở lĩnh vực thời trang. Cô từng được mời làm giám khảo, huấn luyện viên các cuộc thi, chương trình như The Look Vietnam 2017, Siêu mẫu Việt Nam 2018, Hoa hậu Thể thao 2022, The Face Vietnam 2023.