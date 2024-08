Chuẩn bị sẵn sàng cho giải đấu BRG Open Golf Championship Da Nang 2024

(VTC News) -

Ngày 27/8, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Chí Cường có buổi kiểm tra thực tếcông tác chuẩn bị cho giải đấu BRG Open Golf Championship Da Nang 2024.

Nằm trong lịch trình của hệ thống Giải Golf Phát triển Châu Á - Asian Development Tour (ADT), Giải đấu BRG Open Golf Championship Danang lần thứ 3 được đăng cai tổ chức tại Đà Nẵng, Việt Nam từ ngày 29/8 – 31/8. Năm nay, giải đấu quy tụ 144 golfer hàng đầu Việt Nam và khu vực tham gia so tài qua 3 vòng đấu 18 hố (tổng 54 hố) tại Nicklaus Course thuộc tổ hợp sân Legend Da Nang Golf Resort.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Chí Cường yêu cầu các đơn vị chuẩn bị chu đáo về các vấn đề vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, y tế, giao thông, an ninh trật tự.

Bên cạnh các gôn thủ đạt thứ hạng cao nhất tại BRG Open Golf Championship Danang trong 2 năm qua, các gôn thủ nghiệp dư của Việt Nam tham gia Giải đấu lần này cũng là những cái tên gây được ấn tượng như: Nguyễn Tuấn Anh, Lê Minh Nghĩa, Nguyễn Trọng Hoàng, Ngô Thanh Sơn, Nguyễn Đặng Minh, Phạm Thế Nam, Trần Thế Bảo, Hà Nam Khánh, Nguyễn Vũ Quốc Anh.

Giải đấu BRG Open Golf Championship Danang 2024 diễn ra từ ngày 29 đến 31/8 tại sân Nicklaus Course thuộc Legend Da Nang Golf Resort.

Ông Mark Reeves, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn BRG, cho biết, Tập đoàn BRG Đà Nẵng đã chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất, nhân lực để tổ chức giải đấu một cách tốt nhất. Đồng thời, BRG mời các chuyên gia kiểm tra sân golf, điều chỉnh về chất lượng cỏ và sân, lắp đặt các hạng mục, đặt bảng biển truyền thông...

Tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Chí Cường ghi nhận nỗ lực của các đơn vị, đặc biệt Tập đoàn BRG và Asian Tour đã có những cách làm mới tạo được nét thu hút cho sự kiện.

Công tác truyền thông được đẩy mạnh, đầu tư màn hình led trình chiếu về giải đấu. Hiện tại công tác chuẩn bị cho giải đấu đạt trên 80%.

Phó Chủ tịch giao Tập đoàn BRG chủ động phối hợp với Sở Du lịch và các đơn vị liên quan để chuẩn bị tốt cho công tác hậu cần; phối hợp với công an thành phố về bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, y tế, giao thông, kiểm soát người ra vào sân thi đấu...

Với mục tiêu xác định vị thế quan trọng của du lịch golf trong chiến lược phân khúc thị trường chuyên sâu, Ban Tổ chức kỳ vọng giải đấu BRG Open Golf Championship Danang 2024 thu hút ngày càng nhiều gôn thủ chuyên nghiệp cũng như người yêu môn thể thao golf trên khắp thế giới đến với thành phố Đà Nẵng.