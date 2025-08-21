'Đệ Nhất Thiếu Lâm’ khiêu khích, yêu cầu Buakaw ký giấy rủi ro khi quyết đấu

(VTC News) -

Buổi họp báo về trận chiến cuối cùng trước khi giải nghệ của Nhất Long, người có biệt danh “Đệ Nhất Thiếu Lâm” và Buakaw đã được tổ chức tại Quảng Châu vào ngày 19/8.

Trận đấu giữa 2 võ sĩ này sẽ diễn ra vào ngày 6/10 tại Trung tâm Thể thao và Biểu diễn Nghệ thuật Quốc tế Bảo Năng (Quảng Châu). Ban tổ chức cho biết, trận đấu này sẽ là một “trận chiến của thế kỷ”, vượt qua ranh giới quốc gia và mang theo sự kỳ vọng cùng tình cảm của vô số người hâm mộ võ thuật.

Mọi tranh cãi chưa được giải quyết từ hai trận trước sẽ được định đoạt trong “trận chiến cuối cùng” này với luật lệ khắc nghiệt nhất: không có trọng tài chấm điểm, chỉ knock-out (KO) mới quyết định thắng bại. Sự kiện dự kiến thu hút hơn 14.000 khán giả.

Tại buổi họp báo, Buakaw và Nhất Long đã đưa ra những tuyên bố đầy thách thức hướng về đối thủ của mình. “Xin chào mọi người, cảm ơn rất nhiều vì cơ hội lần này để tôi có thể đấu trận cuối cùng với Nhất Long. Chúng tôi đã giao đấu hai lần trên võ đài, mỗi người thắng một lần theo điểm số, nhưng tôi tin rằng cả hai lần đó tôi mới là người thắng. Đã đến lúc chúng ta giải quyết tranh cãi này, tôi sẽ đánh bại cậu”, Buakaw phát biểu trước.

Nhất Long và Buakaw Banchamek trong cuộc họp báo

'Đệ nhất Thiếu Lâm' lập tức đáp lại, không quên khiêu khích đối phương: “Tôi cảm thấy hành trình võ thuật của mình rất kỳ diệu, vì tôi chưa từng được huấn luyện chuyên nghiệp bài bản, vậy mà vẫn có thể giao lưu, tỷ thí với nhiều nhà vô địch hàng đầu thế giới, đặc biệt là với anh Buakaw, hai lần trước đều đánh rất căng thẳng. Với Buakaw, tôi muốn nói rằng, trong trận thứ ba này, muốn tôn trọng đối thủ thì hãy thể hiện sức mạnh tốt nhất, tôi hy vọng mang đến cho Buakaw một cơ hội trưởng thành và một bài học đáng giá”.

Buakaw lập tức trả lời rằng sẽ khiến Nhất Long gặp khó khăn ở trận đấu tới: “Tôi vừa nghe Nhất Long nói kinh nghiệm của tôi chưa đủ, nhưng thực tế tôi đã thi đấu nhiều trận hơn cậu ấy, hàng trăm trận rồi. Lần này, tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng, chắc chắn sẽ để Nhất Long cảm nhận một Buakaw khác biệt. Ở độ tuổi này, kinh nghiệm và sự chuẩn bị của tôi sẽ khiến anh khó khăn hơn cả hai lần trước”.

Nhất Long tuyên bố: “Tôi không nói lời khiêm tốn, tôi chỉ có thể nói rằng tôi sẽ cố hết sức, nhưng có thể biểu hiện tại trận sẽ có hạn chế. Trong lòng tôi, Buakaw luôn là một người rất hiếu thắng. Anh ấy không hài lòng với hai trận trước vì không thể knock-out tôi, luôn muốn đấu lại một trận để nhất định knock-out tôi. Chúng ta hãy mang đến cho khán giả võ thuật toàn thế giới một trận đấu công khai, sảng khoái, không cần trọng tài chấm điểm”.

Trận đấu giữa Nhất Long và Buakaw lần này sẽ chỉ được kết thúc bằng knock-out

Chưa dừng lại ở đó, cả 2 tiếp tục đưa ra những tuyên bố mạnh mẽ, khiến bầu không khí trong buổi họp báo trở nên nóng hơn. “Tôi là nhà vô địch của Thái Lan, còn anh là đại diện võ thuật Trung Quốc. Chúng ta sẽ gặp nhau trên võ đài. Lần này, cả hai không được nương tay, không giao kết quả cho trọng tài. Không knock-out thì không tính là thắng, chỉ đơn giản vậy thôi”, Buakaw dõng dạc nói.

Trong khi đó, Nhất Long cũng tuyên bố đanh thép: “Tôi hy vọng mọi người chú ý đến vài điểm. Thứ nhất, trước trận đấu phải kiểm tra sức khỏe, không ai được sử dụng doping. Thứ hai, trước trận đấu phải ký thông báo rủi ro, giống như ‘sinh tử trạng’ thời xưa. Nếu xảy ra bất kỳ vấn đề gì, không bên nào được phép truy cứu trách nhiệm của đối phương, mỗi bên tự chịu trách nhiệm của mình”.

Năm 2015, Buakaw thắng điểm Nhất Long trong sự kiện Wu Lin Feng – Fight of the Century. Đến năm 2016 Nhất Long giành chiến thắng tính điểm gây tranh cãi, chấm dứt chuỗi 13 trận bất bại của Buakaw trước các võ sĩ Trung Quốc.

Nhất Long, tên thật Lưu Tinh Quân (sinh 1985, Sơn Đông), xuất thân nghèo khó, tự học nhiều môn phái như Sanda, Muay Thái, Thiếu Lâm, Vịnh Xuân… và nổi tiếng với lối đánh lì lợm, được mệnh danh “Đệ nhất Thiếu Lâm”. Trong khi đó, Buakaw (sinh 1982) là nhà vô địch K-1 World MAX 2004, 2006, biểu tượng toàn cầu của Muay Thái với phong cách mạnh mẽ, nhiều trận knock-out ấn tượng.