Chưa có công dân Việt Nam bị ảnh hưởng trong biểu tình ở Nepal

(VTC News) -

Tại Họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, trả lời phóng viên về tình hình người Việt Nam tại Nepal, Người Phát ngôn Phạm Thu Hằng cho biết, hiện có khoảng 250 người Việt Nam tại Nepal và chưa có trường hợp nào bị ảnh hưởng bởi các cuộc biểu tình.

Trước diễn biến gần đây tại Nepal, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Nepal khẩn trương theo sát tình hình, khẩn trương làm việc với các cơ quan chức năng sở tại tìm hiểu thông tin về khả năng công dân Việt Nam gặp nạn và đảm bảo an ninh an toàn cho công dân Việt Nam tại Nepal.

Người Phát ngôn Phạm Thu Hằng

Theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Nepal, cho đến nay chưa có thông tin nào ghi nhận công dân Việt Nam tại Nepal bị ảnh hưởng bởi cuộc biểu tình đang diễn ra ở đây.

Đại sứ quán Việt Nam đang tích cực phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại để theo dõi sát tình hình, sẵn sàng các biện pháp bảo hộ cần thiết trong trường hợp có các công dân Việt Nam gặp khó khăn.

Trước diễn biến hiện tại tại Nepal, Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân Việt Nam tại Nepal hạn chế ra khỏi nhà, tránh đến các khu vực có biểu tình, nhất là thủ đô Kathmandu của Nepal và các khu vực có nguy cơ mất an ninh, an toàn.

Công dân được khuyến cáo thường xuyên theo dõi cập nhật tình trên các trang thông tin đại chúng uy tín của sở tại và trên trang thông tin điện tử của Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ, kiêm nhiệm Nepal; Tuân thủ nghiêm các quy định hướng dẫn về các biện pháp bảo vệ an ninh, an toàn của chính quyền sở tại, chủ động tiến hành biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn cần thiết cho bản thân.

Cũng theo Bộ Ngoại giao, công dân Việt Nam tại Nepal cần duy trì liên hệ chặt chẽ với Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Nepal. Những người không thực sự có công việc cần thiết, cần cân nhắc không đến Nepal trong thời điểm này.

Trong trường hợp khẩn cấp cần có các thông tin về bảo hộ công dân thì liên hệ với đường dây nóng bảo hộ công dân của Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Nepal và Bộ Ngoại giao.