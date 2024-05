Chủ tịch Trung Nam Group Nguyễn Tâm Thịnh bị tạm hoãn xuất cảnh

(VTC News) -

Ngày 23/5, Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa (Tổng Cục Hải quan) đã có thông báo gửi Cục Quản lý xuất nhập cảnh – Bộ Công an về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Nguyễn Tâm Thịnh (SN 1973, thường trú tại số 371 KDC Miếu Nổi, phường 3, quận Bình Thạnh, TP.HCM).

Ông Nguyễn Tâm Thịnh là Chủ tịch Hội đồng quản trị - Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam (Trung Nam Group), trụ sở công ty tại 7A/68 Thành Thái, phường 14, quận 10, TP.HCM.

Nhà máy điện gió Trung Nam Ninh Thuận - một trung những dự án của Trung Nam Group (Ảnh: Trung Nam Group)

Lý do tạm hoãn xuất cảnh do ông Nguyễn Tâm Thịnh là người đại diện theo pháp luật của Công ty Trung Nam đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế do chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Thời gian tạm hoãn xuất cảnh từ 6/5/2024 đến khi người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế vào ngân sách nhà nước.

Trước đó, Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa từng công bố danh sách công khai thông tin nợ thuế đối với 12 doanh nghiệp trên địa bàn với tổng số tiền gần 64 tỷ đồng. Trong đó, Trung Nam Group có số tiền nợ quá hạn và quán hạn cưỡng chế gần 22 tỷ đồng.

Chưa hết, vào tháng 1/2024, Cục Hải quan TP.HCM đã ban hành quyết định cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan với hàng hóa xuất, nhập khẩu của Trung Nam Group, do doanh nghiệp này có khoản nợ thuế hơn 27,5 tỷ đồng quá thời hạn nộp 90 ngày.

Trung Nam Group được thành lập vào 2004, xuất phát điểm là đơn vị trong lĩnh vực xây dựng. Sau 20 năm hoạt động, doanh nghiệp đã phát triển thành tập đoàn đa ngành hoạt động chính trong 5 lĩnh vực gồm năng lượng, hạ tầng - xây dựng, bất động sản, công nghiệp thông tin điện tử.

Tập đoàn bước vào lĩnh vực năng lượng tái tạo từ 2018 và đây là lĩnh vực tạo nên tiếng vang cho Trung Nam Group các năm gần đây.

Theo thống kê, tính đến nay, tập đoàn có 7 dự án điện mặt trời và điện gió, tổng công suất thiết kế 1.492,2 MW, sản lượng hơn 4 tỷ kWh. Các dự án đã được khánh thành, phần lớn trong năm 2021, đặc biệt, các dự án điện gió của tập đoàn đa phần hoàn thành vào cuối tháng 10/2021 - kịp hưởng giá ưu đãi. Ngoài ra, đơn vị có 3 dự án thủy điện với tổng công suất 118 MW, sản lượng 435 triệu kWh.