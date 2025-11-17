Chủ tịch tỉnh Cà Mau giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp

(VTC News) -

Chiều 17/11, tại Tỉnh ủy Đồng Tháp, Ban Bí thư công bố quyết định điều động ông Phạm Thành Ngại, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp. Đồng thời, ông được giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Nguyễn Thành Tâm, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao quyết định của Ban Bí thư cho ông Phạm Thành Ngại.

Ông Phạm Thành Ngại, (54 tuổi, quê tỉnh Cà Mau). Ông có trình độ Cử nhân luật, Thạc sĩ Luật kinh tế; Cao cấp lý luận chính trị.

Trong quá trình công tác, ông Phạm Thành Ngại đã kinh qua các chức vụ như: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Thời; Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Cà Mau; Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Cà Mau; Bí thư Huyện ủy Năm Căn; Bí thư Thành ủy Cà Mau; Bí thư Thành ủy Cà Mau; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau.

Từ tháng 11/2024 - 6/2025, ông được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, nhiệm kỳ 2021-2026.

Từ 1/7/2025, ông Phạm Thành Ngại giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau sau hợp nhất 2 tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau.

Tỉnh Đồng Tháp (trên cơ sở sáp nhập tỉnh Tiền Giang) có diện tích tự nhiên 5.938,64 km2, dân số là 4.370.046 người, với 102 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 82 xã và 20 phường. Trung tâm hành chính đặt tại TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang hiện nay.

Đồng Tháp là tỉnh thuộc Đồng bằng sông Cửu Long có thế mạnh về công nghiệp chế biến, thủy sản, dệt may, da giày và là vùng nông sản rộng lớn với lúa gạo, cá tra, hoa kiểng và cây ăn trái. Nơi này cũng sở hữu 2 làng hoa nổi tiếng là Làng hoa Sa Đéc và Làng hoa Tân Mỹ Chánh (Mỹ Tho - Tiền Giang cũ).

Chiều 17/11, Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về việc điều động, chỉ định ông Trần Trí Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng thời giới thiệu ông Trần Trí Quang để bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long thay ông Lữ Quang Ngời. Trước đó sáng cùng ngày, ông Lữ Quang Ngời đã được điều động, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau. Cùng ngày, HĐND tỉnh Cà Mau khóa X tổ chức kỳ họp thứ 5 (chuyên đề) để bầu chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Tại kỳ họp, các đại biểu đã nhất trí bầu ông Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư Tỉnh ủy, giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2021 - 2026.