Ông Lữ Quang Ngời làm Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau

Sáng 17/11, HĐND tỉnh Cà Mau khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ 5 (chuyên đề) dưới sự chủ trì của ông Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; cùng các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh: Lê Thị Nhung, Bùi Tấn Bảy và Phan Hoàng Vũ.

Tham dự kỳ họp có ông Lữ Văn Hùng, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh uỷ; ông Huỳnh Quốc Việt, Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh; ông Phạm Thành Ngại, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Hồ Thanh Thuỷ, Phó Bí thư Tỉnh uỷ và ông Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư Tỉnh uỷ.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh thống nhất cho đồng chí Phạm Thành Ngại thôi giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, nhiệm kỳ 2021-2026 do được Ban Bí thư điều động, phân công giữ chức Phó Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2025-2030.

Với sự tín nhiệm tuyệt đối, 100% đại biểu HĐND tỉnh bầu ông Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2021-2026. Trước đó, Ban Bí thư đã quyết định điều động đồng chí Lữ Quang Ngời, nguyên Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh uỷ Cà Mau, nhiệm kỳ 2025-2030.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Hồ Hải và Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Văn Thiều, tặng hoa đồng chí Phạm Thành Ngại và đồng chí Lữ Quang Ngời.

Phát biểu tại kỳ họp, ông Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh uỷ, nhấn mạnh đây là bước đột phá quan trọng trong công tác cán bộ, góp phần tạo động lực mới để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Việc bố trí cán bộ chủ chốt không phải người địa phương nhằm giúp cán bộ có điều kiện rèn luyện, thử thách, phát huy bản lĩnh và tư duy lãnh đạo tại môi trường mới.

Bí thư Tỉnh uỷ gửi lời cảm ơn, ghi nhận đóng góp của ông Phạm Thành Ngại trên cương vị Chủ tịch UBND tỉnh; đồng thời tin tưởng đồng chí sẽ tiếp tục phát huy năng lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị mới.

Đối với tân Chủ tịch UBND tỉnh, ông Nguyễn Hồ Hải khẳng định ông Lữ Quang Ngời là cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, kinh nghiệm quản lý phong phú; luôn năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì sự phát triển chung.

Tân Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lữ Quang Ngời phát biểu nhận nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lữ Quang Ngời bày tỏ quyết tâm cùng tập thể Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Cà Mau tiếp tục đoàn kết, nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá, xây dựng Cà Mau phát triển nhanh, toàn diện, vững tin cùng cả nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc; lắng nghe và chăm lo tốt hơn đời sống Nhân dân, vì Nhân dân phục vụ.

Kết luận kỳ họp, ông Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, kêu gọi các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới, sáng tạo; chung sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, tạo đột phá mạnh mẽ trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng động lực mới cho giai đoạn tiếp theo.