Chủ tịch Quốc hội: Việc tổ chức thực hiện Nghị quyết có ý nghĩa then chốt

Chiều 1/11, tại Nhà Quốc hội, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội Nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 được thực hiện trực tiếp tại phòng họp Diên Hồng và trực tuyến đến 17 điểm cầu đến các cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Thay mặt Đảng ủy Quốc hội, Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội Vũ Hải Hà đã quán triệt Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đó, có 7 chỉ tiêu về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; 5 chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng; 4 đột phá phát triển, trong đó, đặc biệt là việc lãnh đạo thể chế hóa kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng trong công tác lập hiến, lập pháp; đưa thể chế pháp luật trở thành lợi thế cạnh tranh, thành động lực phát triển; rà soát pháp luật để kịp thời sửa đổi, bổ sung, ban hành mới phù hợp với thực tiễn.

Quang cảnh hội nghị

Đổi mới phương thức, nội dung giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, hoạt động giám sát phải trở thành một trong những phương thức quan trọng trong kiểm soát quyền lực nhà nước, trong đó lấy giám sát văn bản quy phạm pháp luật là khâu đột phá, góp phần tạo lập hệ thống pháp luật đầy đủ, minh bạch, thống nhất, khả thi, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trực tiếp, thường xuyên của Tổng Bí thư Tô Lâm, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy và các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Quốc hội đã luôn nêu cao tinh thần gương mẫu, phát huy vai trò, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, bám sát các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, hoàn thành tốt các nhiệm vụ.

Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, trong bối cảnh hiện nay, yêu cầu đặt ra đối với Đảng ủy Quốc hội, Quốc hội và toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức ngày càng nhiều hơn, đòi hỏi chất lượng ngày càng cao hơn, trách nhiệm lớn hơn:

"Đất nước chúng ta bước vào Kỷ nguyên mới, Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, đảm bảo tăng trưởng hai con số trong nhiệm kỳ 2025-2030. Ngay năm 2025, tăng trưởng khoảng 8% trở lên, đòi hỏi đầu tiên phải tập trung cho thể chế. Thứ hai, đầu tư kết cấu hạ tầng. Thứ ba, chất lượng nguồn nhân lực. Đối với Quốc hội có chức năng lập pháp, giám sát tối cao, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, thì lập pháp là nhiệm vụ quan trọng, đòi hỏi Quốc hội phải tiên phong đi đầu tháo gỡ khó khăn, vướng mắc".

"Chúng ta tháo gỡ thể chế, tạo mọi điều kiện thuận lợi do người dân, doanh nghiệp thì đất nước chúng ta mới có thể phát triển được. Nghị quyết đã đúng, đã trúng rồi thì việc tổ chức thực hiện là khâu đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa then chốt" - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nói thêm.

Để đưa Nghị quyết vào cuộc sống, Chủ tịch Quốc hội đặc biệt lưu ý cần quán triệt chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII vừa qua với ba trọng tâm: Thể chế hóa nhanh nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Tổ chức thực thi quyết liệt theo tiến độ tuần, tháng, quý; Kiểm tra, giám sát thường xuyên, kịp thời tháo gỡ vướng mắc. Ba công khai: công khai tiến độ, công khai trách nhiệm, công khai kết quả để xã hội cùng giám sát, cùng đồng hành.

Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội Vũ Hải Hà phát biểu

Tổng Bí thư cũng đặt ra hai yêu cầu cho Quốc hội là nâng cao tính Nhân dân trong mọi hoạt động của Quốc hội và nâng cao tính Đảng trong hoạt động của Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khái quát một số vấn đề trọng tâm để thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện trong Đảng bộ thời gian tới là cần đảm bảo sự đoàn kết, thống nhất cao trong tư tưởng và hành động trong toàn Đảng bộ, đồng tâm hiệp lực, chung sức đồng lòng, nỗ lực cao với những bước đi bài bản, chính xác, huy động cao nhất mọi nguồn lực để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu Nghị quyết đã đề ra.

Quán triệt sâu sắc quan điểm “cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, công tác cán bộ là “then chốt của then chốt”, tiếp tục chú trọng bồi dưỡng, đào tạo cán bộ, đảng viên đủ đức, đủ tài, đủ sức gánh vác trọng trách, nhiệm vụ hiện tại và tương lai; đồng thời có giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác xây dựng pháp luật và tạo nguồn cán bộ trẻ.

Các đại biểu dự hội nghị

Theo Chủ tịch Quốc hội, vai trò của người đứng đầu rất quan trọng, phải thể hiện rõ năng lực lãnh đạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo vì sự nghiệp chung, đưa nghị quyết của Trung ương Đảng, của Đảng bộ Quốc hội vào thực tiễn cuộc sống trên từng lĩnh vực phụ trách.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, kỷ luật, kỷ cương. Tăng cường phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong cơ quan với quyết tâm cao hơn, hành động mạnh mẽ hơn, khắc phục bằng được những yếu kém, khuyết điểm trong nhiệm kỳ qua.

Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nắm tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng; thực hiện nghiêm Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị về “tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Các đại biểu dự hội nghị

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị, các cán bộ, đảng viên không để tình trạng nội bộ mất đoàn kết. Quán triệt thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước và kỷ luật phát ngôn trong mỗi cơ quan, đơn vị; không cài cắm, lợi dụng trong khâu xây dựng chính sách; thực hiện tốt quy chế dân chủ tại cơ quan, đơn vị nhưng đồng thời đảm bảo kỷ luật, kỷ cương, nền nếp; động viên, chia sẻ và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động ngày càng tốt hơn.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu cần tăng cường chuyển đổi số toàn diện trong hoạt động của Quốc hội, Đảng ủy Quốc hội; xây dựng “Quốc hội số”, ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI, phong trào bình dân học vụ số phải được thực hiện nghiêm túc, thường xuyên, liên tục.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tin tưởng rằng, với tư duy, nhận thức mới, khí thế, quyết tâm cao, Quốc hội sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Nghị quyết đã đề ra.