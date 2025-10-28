Chủ tịch Quốc hội chủ trì lễ công bố các quyết định về công tác cán bộ

(VTC News) -

Tại buổi lễ, Phó Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Tạ Thị Yên công bố các quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội về công tác nhân sự.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các Phó Chủ tịch Quốc hội tặng hóa chúc mừng Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Hữu Đông. (Ảnh: Lâm Hiển)

Theo đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội chỉ định ông Lê Quang Mạnh, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội và giữ chức Bí thư Đảng ủy Văn phòng Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030.

Bà Nguyễn Thanh Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội và giữ chức Bí thư Đảng ủy Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Hữu Đông, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy Ủy ban Công tác đại biểu nhiệm kỳ 2025-2030; phân công, bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Đông kiêm giữ chức Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Quốc hội.

Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. (Ảnh: Lâm Hiển)

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ, việc chỉ định 3 nhân sự tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư các Đảng ủy trực thuộc, kiện toàn chức danh Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Quốc hội thể hiện sự quan tâm sát sao của Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội đối với công tác tổ chức cán bộ, công tác xây dựng Đảng của các Đảng ủy trực thuộc, các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu 3 cán bộ vừa được chỉ định lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan thực hiện tốt các nhiệm quan trọng, như: chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng về mọi mặt để Kỳ họp thứ 10, Quốc hội Khóa XV thành công tốt đẹp; tham mưu chuẩn bị cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; hướng tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng; tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam...

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị các thành viên trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng ủy Quốc hội, Bí thư các Đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Quốc hội tăng cường hơn nữa công tác xây dựng Đảng, công tác chính trị tư tưởng, công tác tổ chức, công tác kiểm tra, công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Nhắc lại lời căn dặn của Bác Hồ về "giữ gìn sự đoàn kết trong Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình", có "đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết" thì mới có "thành công, thành công, đại thành công", Chủ tịch Quốc hội đề nghị tăng cường hơn nữa sự đoàn kết, thống nhất trong đơn vị, đồng thời tiên phong, gương mẫu đi đầu giữ vững kỷ luật, kỷ cương.

Chủ tịch Quốc hội mong các cán bộ luôn đổi mới tư duy, có nhiều đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị mình phụ trách thực hiện các nhiệm vụ được giao bảo đảm năng suất, chất lượng, hiệu quả, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chung của Quốc hội.