Chủ tịch Quốc hội: Phát huy tốt kết quả đã đạt được trong năm 2025

Hội nghị đã tập trung đánh giá cụ thể về những kết quả đạt được cũng như tồn tại, hạn chế đối với từng nội dung về lãnh đạo nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng trong năm 2025, phương hướng, nhiệm vụ năm 2026 của tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội cũng như từng cá nhân trong Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội.

Phát biểu kết luận sau một ngày làm việc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng, Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội đã hoàn thành việc kiểm điểm tập và cá nhân năm 2025 theo đúng quy định, hướng dẫn của Trung ương, với không khí kiểm điểm đối với tập thể và cá nhân trong Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội rất thẳng thắn, nghiêm túc, dân chủ, trên tinh thần xây dựng.

"Mong muốn làm sao trong thời gian tới, chúng ta phát huy tốt kết quả đã đạt được của năm 2025 để bước vào năm 2026, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14, tiến hành cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Trên tinh thần năm 2026-2030, Quốc hội chúng ta phải quyết sách những vấn đề quan trọng, khi có kết luật của cấp thẩm quyền, Chính phủ trình để đất nước chúng ta đảm bảo và tăng trưởng hai cái con số.

Đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng thì nước chúng ta là một nước trung bình khá. Đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước là nước thu nhập cao", Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, Hội nghị đã có nhiều ý kiến rất tâm huyết, đánh giá cụ thể về những kết quả đạt được cũng như tồn tại, hạn chế đối với từng nội dung về lãnh đạo nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng trong năm 2025, phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.

Trên cơ sở góp ý, Ban Tổ chức Đảng ủy sẽ tiếp thu, hoàn chỉnh dự thảo Báo cáo và chuẩn bị các đánh giá, nhận xét của Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội đối với từng đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội theo quy định

Cũng tại Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội cho biết, ngày 24/12 tới, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiếp tục họp đợt 2 của phiên thường kỳ thứ 52, đây cũng là phiên họp cuối cùng của năm 2025, trong đó, tập trung rà soát, giải quyết các công việc còn lại cần hoàn thành trong năm 2025, bảo đảm tiến độ, chất lượng và yêu cầu đặt ra.

Để phiên họp được tiến hành hiệu quả, thiết thực, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan cần chuẩn bị đầy đủ tài liệu hồ sơ và gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo đúng quy định, nội dung trình phải phải rõ nội dung, rõ phương án, rõ thẩm quyền và rõ kiến nghị, tránh tình trạng trình chưa chín, chưa thống nhất. Đồng thời, đề nghị các cơ quan, tổ chức hữu quan bố trí thành phần dự họp đúng thẩm quyền, đúng người, đúng việc.

Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, việc tổ chức và điều hành phiên họp cần quán triệt thực hiện nghiêm túc Kết luận số 226 của Ban Bí thư về việc chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

Theo đó, các nội dung thảo luận ngắn gọn, rõ ràng, có trọng tâm, trọng điểm; những vấn đề đã rõ, đã có quy định, không còn ý kiến khác nhau thì tránh nhắc lại, qua đó nâng cao chất lượng thảo luận, kết luận và hiệu quả hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.