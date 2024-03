Chủ tịch Quốc hội: Phú Yên cần tìm tòi những khác biệt để phát triển

(VTC News) -

Chiều 2/3, trong chuyến công tác tại các tỉnh Nam Trung Bộ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cùng các lãnh đạo Trung ương có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu tỉnh Phú Yên cần tìm tòi những khác biệt để phát triển.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, Phú Yên là tỉnh ven biển thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, có vị trí địa kinh tế quan trọng, là cầu nối gắn kết các địa phương ở vùng Duyên hải Nam Trung Bộ - Tây Nguyên.

Tỉnh có nhiều điều kiện phát triển cảng biển nước sâu; vị trí gần đường hàng hải quốc tế, là nơi hội tụ các điều kiện thuận lợi để phát triển các ngành công nghiệp động lực như luyện kim; lọc, hóa dầu; năng lượng sạch; phát triển kinh tế biển, du lịch, dịch vụ.

Phú Yên cũng là miền đất có bề dày lịch sử và chiều sâu văn hóa, truyền thống yêu nước, cách mạng; người dân có ý chí kiên cường, bất khuất, đoàn kết, có khát vọng vượt qua mọi khó khăn để bảo vệ, xây dựng phát triển đất nước.

Với những lợi thế đó, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu tỉnh giữ được đà tăng trưởng, khắc phục những điểm nghẽn để thực hiện được chỉ tiêu cho năm 2024 và cả nhiệm kỳ. Đặc biệt về công tác quy hoạch, Chủ tịch Quốc hội đề nghị quy hoạch phát triển tỉnh Phú Yên trong khuôn khổ Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị về “Phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu tỉnh cần tìm tòi những khác biệt để phát triển, là nét riêng có về tài nguyên thiên nhiên, vị trí địa lý, bản sắc văn hoá; kêu gọi các nhà đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp luyện kim, lọc dầu, năng lượng tái tạo.

Tỉnh cần khai thác nhiều hơn nữa yếu tố văn hoá trong phát triển du lịch để bứt phá trở thành trung tâm du lịch.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cùng đoàn công tác của Quốc hội và Chính phủ làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên.

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên Phạm Đại Dương cho biết, thời gian qua, Phú Yên đã luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ, chỉ đạo sát sao của Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương.

"Tỉnh xin nghiêm túc tiếp thu ý các kiến chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương. Thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành Trung ương, quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội, phấn đấu thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương năm 2024 đạt kết quả cao nhất, xây dựng tỉnh Phú Yên ngày càng phát triển, người dân Phú Yên ngày càng ấm no, hạnh phúc", Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương cam kết.

Trước đó, báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên Cao Thị Hòa An cho biết, đến nay, 11/15 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra được thực hiện tốt và có khả năng đạt kế hoạch.

Năm 2023, Phú Yên thực hiện đạt và vượt 16/17 chỉ tiêu chủ yếu đề ra. Trên từng lĩnh vực đều đạt kết quả tích cực. Tốc độ tăng trưởng GRDP của Phú Yên đạt 9,16%, quy mô nền kinh tế đạt 57.207 tỷ đồng, tăng 29,6% so với năm 2020.

Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 255 triệu USD, tăng 5,9% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt hơn 23.590 tỷ đồng, tăng 13% so với năm 2022. Khách du lịch đến Phú Yên ước đạt 3,2 triệu lượt, tăng 44%, tổng thu từ khách du lịch hơn 4.900 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn tỉnh hơn 24.000 tỷ đồng, tăng 25,8% so với cùng kỳ.

Quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nam Phú Yên đến năm 2040 đã được phê duyệt. Đây là cơ sở pháp lý và là định hướng để Phú Yên thu hút các nhà đầu tư chiến lược với các dự án động lực tạo đột phá trong thời gian tới.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác đã đến kiểm tra kè chống xói lở ven bờ biển Xóm Rớ.

Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác đã đến kiểm tra kè chống xói lở ven bờ biển Xóm Rớ, thuộc phường Phú Đông, TP Tuy Hòa, với chiều dài gần 1km, vốn đầu tư 150 tỷ đồng.

Công trình dự kiến hoàn thành vào tháng 8, sẽ bảo vệ an toàn cho hạ tầng đường Hùng Vương và khu vực phía Đông sân bay Tuy Hòa trước tình trạng sóng biển, triều cường xâm thực.