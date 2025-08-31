Chủ tịch Quốc hội hội đàm với Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc

Nhận lời mời của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Triệu Lạc Tế dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Trung Quốc thăm chính thức Việt Nam, dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh Việt Nam 2/9 và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ nhất Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc từ ngày 31/8 đến ngày 2/9.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đón Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế.

Chiều 31/8, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì lễ đón trọng thể. Ngay sau lễ đón, hai bên đã tiến hành hội đàm.

Sau hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Triệu Lạc Tế đồng chủ trì Phiên họp lần thứ nhất Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc.

Dưới đây là một số hình ảnh tại lễ đón và tại Phiên họp lần thứ nhất Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đón Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu.

Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế phát biểu.

Các đại biểu tham dự cuộc hội đàm.

Các đại biểu tham dự cuộc hội đàm.

Toàn cảnh phiên hội đàm.

Các đại biểu tại phiên họp lần thứ nhất Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc.

Toàn cảnh phiên họp lần thứ nhất Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Triệu Lạc Tế bắt tay sau Phiên họp lần thứ nhất.

Đại biểu hai nước chụp ảnh chung sau Phiên họp lần thứ nhất.