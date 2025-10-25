Chính trị

Sự nghiệp Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải

Thứ Bảy, 25/10/2025 13:37:34 +07:00

(VTC News) - Quốc hội khóa XV bầu bà Nguyễn Thanh Hải, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu, giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

Anh Văn(Thiết kế: Nhật Anh)
