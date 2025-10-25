Chính trị

Chân dung Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh

Thứ Bảy, 25/10/2025 13:13:50 +07:00

(VTC News) - Ông Lê Quang Mạnh, Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Quốc hội, được Quốc hội bầu giữ chức Tổng Thư ký Quốc hội khóa XV, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Chân dung Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh - 1

Anh Văn(Thiết kế: Nhật Anh)
