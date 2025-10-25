Chia sẻ:
Chính trị
Chân dung Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh
Thứ Bảy, 25/10/2025 13:13:50 +07:00
(VTC News) -
Ông Lê Quang Mạnh, Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Quốc hội, được Quốc hội bầu giữ chức Tổng Thư ký Quốc hội khóa XV, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.
Tổng thư ký quốc hội
công tác nhân sự
kỳ họp thứ 10
lê quang mạnh
Quốc hội khóa XV
