Chủ tịch nước Lương Cường kết thúc chuyến công tác dự Tuần lễ Cấp cao APEC

Tiễn đoàn tại sân bay, về phía Hàn Quốc có Giám đốc Học viện Ngoại giao Choi Hyung Chan, lãnh đạo thành phố Busan. Về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Busan Đoàn Phương Lan và cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Hàn Quốc.

Trong khuôn khổ tham gia Tuần lễ cấp cao APEC, Chủ tịch nước Lương Cường đã có các hoạt động tiếp xúc với nhiều lãnh đạo các nền kinh tế APEC như Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae…, gặp gỡ lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu thế giới.

Đặc biệt, Chủ tịch nước đã tham dự, đối thoại và có các bài phát biểu quan trọng tại các phiên họp Hội nghị cấp cao APEC, cũng như Hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp APEC 2025.

Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc tiễn Chủ tịch nước tại sân bay

Tại các hoạt động trong khuôn khổ APEC, Chủ tịch nước đã nêu nhiều đề xuất mang tính chiến lược và đột phá nhằm phát huy hơn nữa vai trò, vị thế của APEC trong hợp tác, liên kết kinh tế quốc tế, ứng phó với các thách thức đặt ra với cộng đồng quốc tế nói chung và khu vực châu Á – Thái Bình Dương nói riêng.

Chủ tịch nước cũng đã chuyển tải thông điệp mạnh mẽ về tiềm năng, lợi thế, những quyết sách và đột phá chiến lược của Việt Nam, qua đó để bạn bè quốc tế có cái nhìn toàn diện hơn về những định hướng phát triển của Việt Nam và tiếp tục đồng hành, ủng hộ, sát cánh cùng Việt Nam trong kỷ nguyên mới, nhất là huy động các nguồn lực về tài chính, công nghệ… phục vụ mục tiêu chuyển đổi mô hình tăng trưởng, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và chuyển đổi số.

Việc Chủ tịch nước tham dự các phiên họp và gặp gỡ, tiếp xúc với lãnh đạo các nền kinh tế, các doanh nghiệp là bước triển khai quan trọng đường lối đối ngoại và các chủ trương, quyết sách lớn của Đảng và Nhà nước, tiếp tục thực hiện bước chuyển về tư duy và cách tiếp cận mới về hội nhập quốc tế, từ tư duy “tiếp nhận” sang tư duy “đóng góp”, từ hội nhập sang hội nhập sâu rộng, toàn diện, từ vị thế một nền kinh tế đi sau sang nền kinh tế đang vươn lên, tiên phong trong nhiều lĩnh vực mới; đồng thời qua đó góp phần làm sâu sắc quan hệ song phương với các đối tác, huy động các nguồn lực phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Chủ tịch nước Lương Cường kết thúc tốt đẹp tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC và làm việc song phương tại Hàn Quốc

Trong khuôn khổ các hoạt động song phương, Chủ tịch nước đã có cuộc hội đàm quan trọng với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung, trong đó hai bên nhất trí phối hợp triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có và thúc đẩy triển khai thực chất các văn kiện hợp tác đã ký kết giữa hai nước; cam kết đẩy mạnh hợp tác kinh tế cùng có lợi, phù hợp với mục tiêu phát triển của hai bên, tạo bước chuyển lớn, thực chất trong hợp tác.

Chủ tịch nước cũng đã có các cuộc gặp gỡ với lãnh đạo thành phố Busan; gặp mặt cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện Việt Nam và đại diện tiêu biểu cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc và dự “Ngày Việt Nam” do tỉnh Gyeongsanbuk, Quỹ Nông thôn mới của Hàn Quốc và Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc phối hợp tổ chức…

Chuyến công tác của Chủ tịch nước đã thành công tốt đẹp trên cả phương diện đa phương và song phương, để lại dấu ấn tốt đẹp về vai trò, vị thế, đóng góp tích cực, thực chất của Việt Nam trong giải quyết các vấn đề kinh tế, thương mại, hợp tác phát triển khu vực cũng như thúc đẩy quan hệ Việt Nam với Hàn Quốc, quan hệ Việt Nam với các nền kinh tế APEC.